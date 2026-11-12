La exigua grandeza de Grande-Marlaska

“Una vez comenté con un joven punki, aprendiz de navajero, que las noches se habían vuelto muy peligrosas. Me comentó: es cierto, cada vez hay más policías”

(Manuel Vicent).

Aquel comentario en sus crónicas periodistas de Vicent me ha traído colación ante la reciente desproporción de las cargas policiales contra manifestantes ejerciendo su derecho a manifestarse en su mayoría de forma pacífica. Se da la circunstancia de que un grupo minoritario, violento y ajeno a las protestas, con rostros tapados, tratan de romper la manifestación. Contra ellos no he visto carga policial alguna, y menos su detención. Son grupos organizados que deberían ser identificados por quienes les compete la protección de la seguridad ciudadana. En la cúspide del mando se posiciona el actual ministro del Interior, que hoy corresponde al señor Grande-Marlaska. Sea, pues, que el cargo le viene grande, como su largo apellido.

Ver los atuendos que portan estos agentes antidisturbios da ya la sensación de que se disponen embarcarse en una guerra contra una multitud que enarbola pancartas y palabras. Sinceramente, a mí las imágenes violentas televisivas o en rotativas me han ocasionado estupor y rabia. Viví y participé en mi juventud en muchas manifestaciones y huelgas prohibidas por el régimen franquista y ante aquella brutalidad policial ahora contemplo que la actual sube de nivel, cuando nos hemos dado un nuevo régimen de libertades amparado por una Constitución.

Frente a aquella dignidad mostrada por el señor Puente, se antepone la actitud del señor Grande-Marlaska

El señor Grande-Marlaska no ha empuñado la porra, balas de goma, o gas pimienta, pero es el mayor responsable, como titular de la cartera. Ciertamente que no todos los políticos son iguales. Recientemente un compañero suyo del gabinete acaba dimitiendo por dos accidentes muy graves en el sistema ferroviario. Ni conducía tren alguno como tampoco era encargado de guiar desde el puesto de mando ferroviario. Pero era el ministro de Transportes, asumió las responsabilidades del cargo y dimitió del mismo y de su candidatura electoral próxima.

Frente a aquella dignidad mostrada por el señor Puente, se antepone la actitud del señor Grande-Marlaska, ausente, mudo, ante la brutalidad policial. Por lo que se ve ni piensa dimitir ni va a abandonar su puesto número cinco de la lista electoral por el PSOE por la circunscripción de Madrid, que puede darle probablemente un escaño en el Congreso. Su presidente le premia con tal honor indigno, cuando ha dado muestras de supina incompetencia. Como decía Isaac Asimov “la violencia es el último recurso del incompetente”.

Abelardo Lorenzo

(Ourense)