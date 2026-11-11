Evacúan al menos 300 colegios en Italia tras recibir amenazas de bomba por correo electrónico

El instituto IOMS de la vía Corridoni, en Milán, fue evacuado de forma preventiva tras recibirse una amenaza de bomba en varios centros escolares de la ciudad.

Al menos 300 colegios de Italia fueron evacuados este miércoles después de recibir un mismo correo electrónico con una amenaza de bomba. El mensaje llegó a centros de distintas regiones, entre ellas Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, y obligó a activar los protocolos de emergencia y desalojar a miles de alumnos y trabajadores.

El ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, confirmó el alcance de la alerta y advirtió de que el número de centros afectados podría aumentar. Las primeras informaciones apuntan a que se trata de amenazas falsas.

Los equipos directivos de los colegios avisaron a las fuerzas de seguridad y trasladaron a los estudiantes a zonas seguras. Posteriormente, agentes policiales, artificieros y unidades caninas inspeccionaron las instalaciones para comprobar si existía algún artefacto explosivo.

Las comprobaciones realizadas hasta el momento no han encontrado ningún indicio de que las amenazas sean creíbles, según fuentes gubernamentales. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también ha asegurado que los avisos no suponen un peligro.

Un mensaje enviado de forma masiva

La alerta comenzó a primera hora de la mañana, cuando numerosos centros educativos recibieron el mismo correo amenazante en sus direcciones oficiales.

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Según una copia del mensaje a la que tuvo acceso Reuters, el correo estaba firmado por "Mikhail Andropov, líder del Vilayat de Misoginistán", el mismo nombre utilizado en anteriores amenazas dirigidas a medios de comunicación de Irlanda y Bulgaria y en falsas alertas relacionadas con vuelos europeos.

Las autoridades investigan ahora el origen de los correos y la identidad de sus autores, así como si esta nueva oleada forma parte de una campaña coordinada.

El episodio se produce después de otras falsas amenazas registradas en Italia durante las últimas semanas. A comienzos de noviembre, 271 centros educativos italianos recibieron mensajes similares, que también provocaron inspecciones policiales e interrupciones de las clases.

La amenaza llega también a Irlanda

La oleada de correos no se limitó a Italia. Centenares de colegios de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda también recibieron mensajes amenazantes este miércoles.

En la República de Irlanda, la Policía determinó que la amenaza no era creíble y no recomendó evacuar los centros educativos.

En Irlanda del Norte, la Autoridad Educativa recomendó a los colegios permanecer abiertos, mientras que la Policía también concluyó que el mensaje no constituía una amenaza creíble. Las autoridades señalaron que el correo presentaba similitudes con otra falsa amenaza recibida el mes pasado.

También se han registrado avisos similares en varios centros educativos de Escocia, dentro de una oleada que las autoridades europeas investigan en un contexto de creciente preocupación por las denominadas amenazas híbridas.

Por ahora, no se ha encontrado ningún explosivo en los centros afectados y las investigaciones continúan para determinar quién está detrás de los envíos masivos.