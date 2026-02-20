El expríncipe Andrew abandona la comisaría tras once horas detenido por presunta conducta inapropiada

El hermano del rey Carlos III, Andrew Mountbatten-Windsor, quedó en libertad este jueves por la tarde tras pasar once horas bajo custodia policial en la comisaría de Aylsham, en el condado de Norfolk. La detención, practicada a primera hora de la mañana en su residencia temporal de Wood Farm, en la finca de Sandringham, se produjo en el marco de una investigación por presunta “conducta inapropiada en un cargo público”.

La Policía de Thames Valley confirmó que el expríncipe, que ese mismo día cumplía 66 años, fue arrestado hacia las 8 de la mañana y posteriormente puesto en libertad “bajo investigación”, sin fianza ni condiciones aparentes, aunque podrá ser llamado a declarar a medida que avancen las pesquisas.

Investigación por presunta filtración de documentos a Jeffrey Epstein

La investigación se centra en su etapa como representante especial para el Comercio y la Inversión del Reino Unido entre 2001 y 2011. Los agentes analizan si durante esos años pudo haber compartido documentos gubernamentales confidenciales con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y señalado como organizador de una red de tráfico sexual con menores.

Parte de las sospechas se apoyan en archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde figuran comunicaciones entre ambos. Según la normativa británica, los enviados comerciales están sujetos a estrictas obligaciones de confidencialidad respecto a información sensible de carácter político y económico.

En un comunicado oficial, Carlos III aseguró que “la ley debe seguir su curso” y expresó su respaldo a la actuación policial, subrayando que corresponde a las autoridades competentes investigar los hechos con rigor e independencia.

El exduque de York, que ya se retiró de la vida pública en 2019 tras el escándalo por su relación con Epstein y alcanzó un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos sin admitir culpabilidad, ha negado reiteradamente cualquier irregularidad. No obstante, el caso abre un escenario inédito en tiempos modernos: la investigación formal de un miembro tan cercano al monarca por presunta mala conducta en el ejercicio de funciones públicas.