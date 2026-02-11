Trump, Clinton, el Dalái Lama o Stamer, entre los señalados por Epstein

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; el príncipe Andrés Mountbatten-Windsor de Reino Unido; el presidente de EEUU, Donald Trump; el expresidente de EEUU, Bill Clinton; el Dalái Lama de Tíbet, Tenzin Gyatso; y la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit.

La continuidad de Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido volvió a ser cuestionada tras la dimisión de dos miembros de su equipo en menos de 24 horas y el aumento de las voces críticas dentro del Partido Laborista ante el escándalo por los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, que salpica al exembajador Peter Mandelson, designado jefe de la Embajada en Washington.

El cerco a Starmer se estrecha cada vez más después de que en las últimas horas se hubieran producido dos dimisiones, la de su jefe de gabinete Morgan McSweeney y la del director de comunicación Tim Allan.

El Palacio de Buckingham manifestó el lunes su disposición a colaborar en cualquier investigación que se abra contra el Andrés Mountbatten-Windsor, recientemente despojado de su título de príncipe de Inglaterra, por su relación con Epstein tras la publicación de nuevos documentos judiciales sobre el caso.

El equipo legal de Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en la red de pedofilia dirigida por su expareja, el delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó de que prevé acogerse a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes estadounidense, el principal comité de investigación del órgano.

Asimismo, indicó que ella estaría dispuesta a despejar las dudas que existen sobre las relaciones de Donald Trump y Bill Clinton con Epstein si se le concede inmunidad.

Dalái Lama de Tíbet

Por otra parte, el Dalái Lama de Tíbet, Tenzin Gyatso, desmintió cualquier tipo de vínculo con Epstein tras la aparición de su nombre en la última remesa de documentos desclasificados sobre el fallecido empresario.

El Dalái Lama aparece hasta en 169 ocasiones, pero las menciones se limitan a correos electrónicos y agendas de 2012.

Además, la Casa Real de Noruega reiteró el pasado viernes las disculpas de la princesa heredera Mette-Marit por su relación de amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y aseguró que dará más explicaciones una vez se sobreponga a una situación “muy difícil”.

Por último, el congresista demócrata Ro Khanna nombró ayer a los seis hombres poderosos que aparecen en una versión sin tachones de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein a la que tuvo acceso el Departamento de Justicia: el empresario estadounidense Leslie Wexner, conocido por Victoria’s Secret, Abercrombie & Fitch y Bath & Body Works; el empresario emiratí Sultan Ahmed Bin Sulayem, director de Dubai Ports World; y Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov y Nicola Caputo.