Exteriores eleva a 29 los españoles muertos por los terremotos de Venezuela

Imagen aérea de las consecuencias de los terremotos en La Guaira.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha actualizado el balance de víctimas españolas por los terremotos de Venezuela y ha confirmado que 29 españoles han muerto, mientras que 150 continúan desaparecidos. Además, hay 12 compatriotas localizados bajo los escombros.

España envía un hospital de campaña y mantiene las labores de rescate

Albares ha anunciado que este martes partirá hacia Venezuela un avión de la AECID con un hospital de campaña del equipo START, especializado en la atención médica en situaciones de emergencia y catástrofes humanitarias.

El ministro ha asegurado que España seguirá movilizando recursos mientras exista esperanza de localizar supervivientes y ha reiterado el compromiso de apoyo al pueblo venezolano tanto durante la emergencia como en la futura reconstrucción.

Actualmente, España mantiene desplegados 65 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate, además de personal de cooperación y material de primera necesidad.

Según el último balance oficial de las autoridades venezolanas, los terremotos han provocado al menos 1.719 fallecidos, más de 5.000 heridos, cerca de 15.900 damnificados y daños en 855 edificios, de los que 189 han colapsado por completo. Asimismo, más de 2.000 rescatistas procedentes de 27 países participan en las labores de búsqueda coordinadas por la ONU.