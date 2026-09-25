Finlandia y Suecia interceptan juntas aviones de guerra rusos

Varios cazas de las fuerzas aéreas de Finlandia y Suecia interceptaron e identificaron el jueves una escuadrilla de aviones de guerra rusos sobre el mar Báltico, en la primera misión conjunta de este tipo que realizan ambos países nórdicos, según informó ayer la Fuerza Aérea finlandesa en un comunicado.

La escuadrilla rusa estaba formada por un avión de transporte Tu-134 y un número no especificado de cazas MiG-31 y Su-30, que fueron interceptados cuando volaban en el espacio aéreo internacional sobre el golfo de Finlandia. En la operación de identificación participaron aviones F/A-18 Hornet finlandeses y JAS 39 Gripen suecos, en el marco del servicio de alerta de reacción rápida de los dos países, cuyo objetivo es garantizar la vigilancia y la protección de su integridad territorial.

Según explicó el coronel Vesa Mäntylä, subjefe del Estado Mayor del Mando de la Fuerza Aérea finlandesa, el aumento de la cooperación a partir de este otoño permite realizar misiones conjuntas de identificación entre ambos ejércitos nórdicos. Se trata de la primera operación conjunta de los dos países en el marco de la cooperación para reforzar la vigilancia en los flancos norte y este de la OTAN. Este incidente se suma a los numerosos aviones y drones rusos que recientemente han violado el espacio de países de la OTAN o se han acercado a él, en lo que se enmarca dentro de la denominada guerra híbrida contra Europa.

Zelenski y los patriot

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó una nueva propuesta de Estados Unidos para retomar las conversaciones con Rusia, señalando a Emiratos Árabes Unidos como posible sede. Este formato diplomático busca recuperar el diálogo paralizado desde el inicio del conflicto bélico entre Washington e Irán el pasado mes de febrero.

Además, tras reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la Asamblea General de la ONU, Zelenski anunció un acuerdo estratégico clave: Estados Unidos concederá a Kiev las licencias necesarias para fabricar misiles Patriot en suelo ucraniano.

Relacionado Dos cazas españoles interceptan y escoltan a un avión de vigilancia ruso sobre el Báltico

Mientras se suceden estos movimientos diplomáticos, el conflicto sobre el terreno sigue afectando a la prensa internacional. El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania ha denunciado este viernes un ataque ruso con un dron kamikaze en la localidad de Sloviansk (Donetsk) contra el vehículo civil de dos reporteros extranjeros. Afortunadamente, el fotoperiodista español Diego Herrera y el periodista sueco Mustafá Can resultaron ilesos, ya que se encontraban resguardados en un edificio cercano en el momento del impacto.