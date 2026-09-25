Crece el PIB, pero ¿crece el bienestar?
La Inteligencia artificial, ser o no ser
Uno de los temas de disyuntiva contemporaneo es sin lugar a duda el dilema de nuestro porvenir con los avances de la inteligencia artificial. Si nos reportará beneficios y en qué manera, y sus posibles efectos negativos directos, indirectos y colaterales. La cosa no es tan fácil de profetizar en un margen adecuado para crear una sentencia de rigor lo suficientemente concluyente y determinativa.
Debemos hacer constar, en lo que a mi juicio pareticular dirime, que tomar la decisión de hacer criterio responsable sobre ello no es una cuestión baladí, pues los pareceres expresados súbitamente largo y tendido públicamente, queramos o no, hacen la mentalidad embrionaria de esa reacción en cadena que es la opinión y la personalidad pública edificante a “posteriori”.
No hace falta tener una intuición portentosa para asimilar concienzudamente el progreso alcanzado por la humanidad en todos los sentidos de la vida, doméstica y social, para lograr cada vez más un rendimiento y una comodidad adecuada a nuestras ambiciones y necesidades elementales de bienestar. Surgiendo las paradojas puntuales de desigualdades apremiantes y civilización dispar y respecto de la cultura natural.
La inteligencia humana da la sensación de ser omnímoda y por tanto es y será constante en la dependencia de logros de transformaciones redentoras y el encumbramiento de la gloria y prestigio personal. Por lo tanto, el futuro de un mundo inequívocamente gobernado bajo la tutela de la IA es evidentemente inexorable.
Sus secuencias sin lugar a dudas nos reportarán muchas áreas de confort, pero también algunos ineludibles aspecto de uso deplorable. Ordeñar la vaca, llenar el granero, edificar puentes, caminos y albergues dignos, hacer música, dirigir proyectos, administrar condominios, hacer cosas útiles de arcilla y barro el alfarero, llenar el alambique de ambición y malabarismos, conseguir elaborar magia de un serpentín con crecido agüero de destilar plomo en “oro en paño” de altos mimos, el alquimista sueña que con su hacer y su esmero la IA le devuelva sus dilatados destinos.
Gilberto Janeiro Abeledo (Leiro)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
TECNOLOGÍAS DIGITALES
Ribadavia acoge un programa de emprendimiento con la inteligencia artificial
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este sábado, 26 de septiembre
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: sábado, 26 de septiembre
ESCALADA DE LA TENSIÓN
Finlandia y Suecia interceptan juntas aviones de guerra rusos