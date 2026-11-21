El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, denunció ayer los “crímenes” de Rusia contra Ucrania, tras la oleada de bombardeos en la capital, Kiev, que se saldan con decenas de civiles muertos y daños en las embajadas de Países Bajos y Austria.

“El Kremlin ha vuelto a atacar Kiev. Las embajadas de Austria y de Países Bajos dañadas. Son crímenes. Francia los condena con la mayor firmeza”, dijo el titular de Exteriores francés en un mensaje en redes sociales en el que confirma la iniciativa en el Consejo de Seguridad de la ONU. Señaló además que la cita en Naciones Unidas obligará a Rusia a “rendir cuentas”. “Vladimir Putin se cree por encima de las reglas. No lo está. No aflojaremos la presión”, recalcó el ministro de Exteriores galo, quien subrayó la “plena solidaridad con el pueblo ucraniano” además de con austriacos y neerlandeses por el ataque recibido en sus legaciones.

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Sus respectivas embajadas en Kiev resultaron dañadas como consecuencia del impacto de un proyectil en las inmediaciones, unos incidentes de los que Ucrania ha señalado la responsabilidad de Rusia.

Al menos ocho personas murieron y una treintena resultaron heridas a causa de un “ataque masivo” con misiles balísticos y drones lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, donde los impactos dañaron tres puentes sobre el río Dniéper, y una estación de tren en la ciudad de Leópolis, situada en el oeste del país, entre otras infraestructuras. Tras ello, Francia solicitó una reunión de las Naciones Unidas para obligar a Rusia a “rendir cuentas por sus crímenes”.

La Administración Militar de la Ciudad de Kiev precisó que entre los fallecidos hay trabajadores de la empresa municipal que se encarga del suministro de agua potable y del tratamiento de las aguas residuales. La portavoz, Katerina Pop, afirmó además que había 15 heridos. Según detalló el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, los impactos causaron daños estructurales en el paso elevado del puente Podilsko-Voskresenski, así como en el puente Darnitski y en el puente Sur, que volvió a ser alcanzado y mantuvo restringida la circulación.