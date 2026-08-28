Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
CATÁSTROFE NATURAL
Las imágenes desde el espacio permiten reconstruir el origen de la avalancha y muestran el alcance de la destrucción causada por la riada en el valle de Rasuwa, en Nepal
Una devastadora riada de agua, hielo, rocas y sedimentos arrasó un valle en el norte de Nepal, junto a la frontera con el Tíbet, dejando cientos de muertos y desaparecidos y provocando una enorme destrucción en el distrito de Rasuwa.
Las imágenes permiten reconstruir el origen de la tragedia. Según los primeros análisis, el desprendimiento de una parte de un glaciar, situado a unos 5.200 metros de altitud, desencadenó una avalancha que descendió por el valle y alimentó una riada de enorme potencia.
El agua avanzó por el río Bhote Koshi y otros cauces, arrastrando viviendas, vehículos, carreteras y puentes y dejando a su paso un paisaje devastado. La estrecha orografía del valle contribuyó además a acelerar y concentrar la fuerza de la corriente.
Estas imágenes satelitales muestran la magnitud de la riada y permiten apreciar desde el aire una de las mayores catástrofes registradas en la zona.
1/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
2/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
3/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
4/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
5/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
6/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
7/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
8/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
9/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
10/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
11/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
12/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
13/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
14/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
15/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
16/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
17/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
18/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
19/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
20/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
21/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
22/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press
23/23
Galería | Las imágenes satelitales que muestran la devastación de la riada en Nepal
|
Europa Press