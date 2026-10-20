El Gobierno francés promete un masivo despliegue policial

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, prometió ayer que la nueva ola de movilizaciones nacionales convocadas por los “chalecos amarillos” y sindicatos de estudiantes para el próximo sábado se encontrará con un “masivo” despliegue policial que nada tendrá que ver con la “estática y poco móvil” respuesta de ocasiones anteriores.

Lecornu se sometió ayer a una sesión de preguntas en la Asamblea Nacional, junto al ministro del Interior, Laurent Nuñez, para responder sobre el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad durante las concentraciones que llevan semanas agitando el país. Las manifestaciones alcanzaron su apogeo este pasado fin de semana cuando se juntaron los estudiantes y docentes que reclaman una reforma integral de la educación secundaria, con el movimiento de los “chalecos amarillos” y sus quejas generalizadas contra el coste de la vida y la labor del presidente, Emmanuel Macron.

“Está claro que vamos a intensificar el despliegue para el 24 de octubre, con una doctrina revisada en términos de volumen de recursos, en términos de número de fuerza, en términos de respuesta para atacar a estos grupos que dispersan a nuestras fuerzas de forma planificada”, añadió Nuñez. Lecornu insistió así en que las protestas pacíficas acaban degenerando en disturbios porque existe un grupo “de ultraizquierda” que está alentando la “insurrección”. El primer ministro rechazó que las propias fuerzas de seguridad estén inflamando la tensión a través del uso de “secretas” escondidos entre los manifestantes.

“Vándalos”

“Como creemos en la responsabilidad individual, cuando empieza el vandalismo los culpables son los vándalos, no la retórica que sugiere que son las autoridades quienes están detrás de estos daños”, indicó. Lecornu destacó ayer que los toques de queda “localizados” contribuyeron a “una calma” durante la última noche y adelantó que en las próximas horas se establecerán de nuevo estas medidas “allí donde la situación lo requiera” de cara a la próxima noche.

“Los toques de queda focalizados han contribuido a la calma de esta noche”, dijo Lecornu, quien dio las gracias a las fuerzas de seguridad “que han velado por su cumplimiento” y a los prefectos “por su movilización”, según un mensaje publicado a través de redes sociales. “Esta noche se establecerán nuevos toques de queda allí donde la situación lo requiera”, destacó el primer ministro francés, que reseñó que “estas decisiones serán tomadas sobre el terreno por los prefectos, en coordinación con los alcaldes”.

La oficina de Lecornu anunció la imposición de toques de queda nocturnos en varias ciudades del país, incluidas zonas por París, Niza y Lille.

Italia enviará a Milán 500 militares tras los disturbios

Las autoridades de Italia planean el despliegue de 500 militares en la ciudad de Milán para disuadir nuevos disturbios en la ciudad tras los graves altercados vividos el fin de semana, cuando las protestas juveniles derivaron en altercados, vandalismo y saqueos en el centro de Milán y se saldaron con más de 200 detenidos.

“El Gobierno responderá con firmeza a la situación en Milán, comenzando hoy con el Consejo de Ministros. Se desplegarán 500 militares, que también tendrán poderes de policía judicial, para garantizar la seguridad y reforzar las medidas de prevención”, adelantó el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

El Consejo de Ministros de Italia reaccionó a las protestas que llevan días sacudiendo el país con la aprobación, ayer, de un nuevo decreto de “seguridad juvenil” enormemente cuestionado por la oposición por el que, a partir de ahora, los menores de edad podrán ser objeto de la figura de la detención preventiva que hasta ahora solo se aplicaba a los adultos, y por el que se crea el delito de “participación violenta en manifestaciones”.

Albania registra nuevas movilizaciones en Tirana

Las protestas en Albania que lideran estudiantes y profesores universitarios vivieron ayer su séptima jornada de movilizaciones masivas en Tirana, capital del país, marcadas por la tensión y sin visos de que vaya a cesar después de que hubieran rechazado el gesto del primer ministro albanés, Edi Rama, tras situar unas sillas rojas frente a su oficina con mensajes de llamada al diálogo. Las calles del centro de Tirana volvieron a estar tomadas por manifestantes, en su mayoría jóvenes, que demandaron la salida del Gobierno que encabeza Edi Rama, ante el coste de la vida, las deficiencias en las instalaciones del sistema educativo y la corrupción en el seno de su Ejecutivo.

Rama, en un intento de apertura hacia las demandas de los estudiantes, sacó siete sillas con tapicería roja a la escalinata junto a la sede de su oficina, cerca del bulevar donde tienen lugar las protestas, con un cartel en el que se leía “diálogo” sobre el asiento. La acción no fue bien acogida por los manifestantes que, horas después, tomaron las sillas y las rompieron frente a la oficina en una nueva señal de falta de sintonía entre el primer ministro y la calle.