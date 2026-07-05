Hallan sin vida en México a la periodista Roxana Guzmán tras un mes secuestrada y detienen a cuatro policías

La violencia contra la prensa se cobra una nueva víctima en México. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alzado la voz para condenar con firmeza el asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste. Para la entidad, este trágico desenlace evidencia, una vez más, la preocupante falta de garantías del Estado para proteger a los comunicadores. Con su muerte, ya son tres los periodistas asesinados en el estado de Veracruz en la primera mitad de este año.

El calvario de la reportera comenzó el pasado 2 de junio, cuando un comando de hombres armados y encapuchados la sacó por la fuerza de su propia casa en Nanchital. Tras un mes de angustia, la Fiscalía General del Estado confirmó el peor de los escenarios: los restos humanos localizados en un rancho entre Ixhuatlán del Sureste y Moloacán pertenecen a la periodista, cuya plataforma en Facebook era un referente local para denunciar problemas comunitarios, política municipal y temas de seguridad ciudadana.

Por ahora, las pesquisas avanzan a contrarreloj y ya dejan ocho personas bajo arresto. El dato más alarmante es que entre los capturados se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, además de un civil que facilitó la ubicación del cuerpo tras confesar su participación en el rapto. Ante la gravedad de las sospechas y la posible implicación institucional, RSF ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que asuma el caso para garantizar un proceso transparente, imparcial y que castigue tanto a los autores materiales como a los intelectuales.