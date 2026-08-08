El hijo de Joe Biden informa que el cáncer de su padre “va más allá de los huesos”

El cáncer de próstata que padece el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha metastatizado en sus huesos "y más allá" con el consiguiente deterioro de su salud dado el carácter especialmente "doloroso y debilitante" que ha adquirido ahora la enfermedad.

En declaraciones a la cadena británica BBC, Hunter Biden ha confirmado que la enfermedad "se ha propagado, ha hecho metástasis en los huesos y más allá", lo que es "muy doloroso y muy debilitante en muchos aspectos".

A Joe Biden le diagnosticaron en mayo de 2025 una forma agresiva de cáncer de próstata, lo que obligó al expresidente, de 83 años, a someterse a un tratamiento de radioterapia. "Es realmente muy duro y muy triste de ver", ha lamentado su hijo. "Ojalá se quejara más, porque no está bien", ha añadido.

Hunter Biden, sin embargo, ha asegurado que su padre sigue comprometido políticamente y decidido a continuar hablando en público si hace falta, en especial de cara a estas próximas elecciones legislativas de noviembre.