Histórico vuelco en Serbia: Aleksandar Vucic reconoce su derrota frente a la lista de los estudiantes

Un gran número de ciudadanos responde al llamamiento de los estudiantes universitarios y se congrega para protestar en el centro de Belgrado.

El expresidente y ex primer ministro serbio, Aleksandar Vucic, ha admitido de forma oficial su derrota en las urnas ante la plataforma del movimiento estudiantil en lo que suponen los comicios legislativos de mayor trascendencia en el país balcánico en los últimos 25 años. A pesar de que el escrutinio oficial todavía no se encontraba cerrado en el momento de su comparecencia, el dirigente constató que la lista impulsada por la juventud ha vencido y dispondrá del margen parlamentario necesario para formar gobierno.

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La cita electoral registró una afluencia masiva al alcanzar un 69,1% de participación (sin contabilizar el censo de la diáspora exterior), lo que representa la cifra más elevada en la historia democrática serbia desde la apertura de los comicios pluripartidistas en 1990. El responsable de la Comisión Electoral de la República, Vladimir Dimitrijevic, informó de que la jornada se desarrolló en términos generales con normalidad en la mayoría de mesas, si bien se produjeron altercados puntuales e intervenciones de las fuerzas de seguridad en distintos puntos.

De la indignación por Novi Sad a las urnas

El nacimiento de esta plataforma electoral tiene su origen en las asambleas universitarias y las masivas protestas callejeras surgidas tras el colapso de la marquesina en la estación de tren de Novi Sad el 1 de noviembre de 2024, donde murieron 16 personas. El descontento generalizado ante la lentitud judicial y las acusaciones de corrupción sobre la gestión pública forzaron en un primer momento el cese del ministro de Transportes, Goran Vesic, y desembocaron después en la renuncia del entonces primer ministro, Milos Vucevic.

Ese clima de malestar social acabó fraguando en una candidatura ciudadana sin figuras de la política tradicional, liderada por el cardiólogo y docente universitario Ilija Srdjanovic. Su programa se articuló en torno a acabar con la hegemonía de Vucic, erradicar la corrupción institucional y garantizar una gestión pública con máxima transparencia presupuestaria.

Por su parte, Vucic, alineado históricamente con postulados nacionalistas y de sintonía hacia Rusia, acusó de forma continuada a la candidatura de constituir una operación de injerencia extranjera coordinada por potencias occidentales. El mandatario insistió en que las movilizaciones encubrían un intento de "revolución de colores" concebida para quebrar los lazos geopolíticos de Belgrado con Moscú.

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Durante la recta final de la jornada de este domingo, miles de jóvenes y estudiantes salieron a las calles para celebrar el desenlace de los comicios, pidiendo cautela a los ciudadanos para no caer en provocaciones ante el fuerte despliegue policial desplegado en el centro de Belgrado.