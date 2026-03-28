Los hutíes se suman a la guerra y lanzan un misil contra Israel

Rebeldes hutíes se levantan en armas contra Estados Unidos e Israel en apoyo a Irán.

La insurgencia hutí de Yemen anunció este sábado su incorporación a la guerra de Irán con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde el comienzo del conflicto hace un mes.

Las fuerzas yemeníes, aliadas tradicionales de Teherán,confirmaron finalmente esta mañana lo que el Ejército israelí avanzó por la madrugada: el comienzo de una operación "en apoyo de la República Islámica de Irán y los frentes de resistencia en Líbano, Irak y Palestina, y en vista de la continua escalada militar, los ataques contra infraestructuras y la perpetración de crímenes y masacres contra nuestros hermanos".

Así pues, las fuerzas yemeníes acabaron anunciando "la primera operación militar con un bombardeo de misiles balísticos dirigidos contra objetivos militares sensibles del enemigo israelí en el sur de la Palestina ocupada".

El Ejército israelí se ha limitado a confirmar la intercepción de al menos un misil en el sur del país, cuya aparición en el espacio aéreo desató la alarma en Beersheba.

"Esta operación", añaden los hutíes, "coincidió con las heroicas operaciones llevadas a cabo por los hermanos muyahidines en Irán y Hezbolá en Líbano, y la operación logró con éxito sus objetivos gracias a Dios Todopoderoso".

Los insurgentes, al mando desde hace una década de la capital de Yemen, Saná, y amplias regiones del país, ocupan una posición de importancia estratégica en este conflicto, al contar con proyectiles y drones capacitados para alcanzar el sur de Israel a través del mar Rojo o por encima de Arabia Saudí o Jordania, cuyas defensas ahora mismo están dedicadas al derribo de proyectiles iraníes.

Este pasado jueves, el líder de los hutíes, Abdul Malik al Huti, avanzó las intenciones del grupo. "Ante el más mínimo suceso que requiera una respuesta militar, intervendremos sin dudar, como hemos hecho veces anteriores", afirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Saba, controlada por los propios rebeldes yemeníes.

"En caso de que sea necesaria una respuesta militar vamos a cumplir por completo", añadió antes de recalcar que la postura de los insurgentes es "clara y explícita, sin albergar malas intenciones". Así, terminó haciendo un llamamiento a "todos los países del mundo islámico para que se unan y pongan fin a la agresión sionista y a la tiranía estadounidense que atenta contra toda la región".

Un buque logístico estadounidense es atacado por el ejército iraní

El Ejército de Irán anunció este sábado el ataque a un buque logístico de Estados Unidos en la inmediaciones del puerto de Salalá, uno de los más importantes de Irán.

El ataque, confirmaron las autoridades omaníes, constó de al menos dos aviones no tripulados con carga explosiva y ha causado heridas a un trabajador extranjero, así como daños materiales en las instalaciones.

El Mando Militar iraní precisó en el comunicado que el barco estadounidense estaba desplegado "a una distancia considerable del puerto" y que las instalaciones portuarias omaníes no son un objetivo de su represalia contra EEUU, según el portavoz Ebrahim Zolfaqari.

Omán, por contra, reiteró su "enérgica condena" a estos ataques hostiles y "reafirma su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la seguridad de todas las personas en su territorio", según un comunicado de la agencia oficial ONA.

Cabe recordar que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, es uno de los principales contactos internacionales con Irán dada su etapa como mediador en la última y fallida ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de la República Islámica.

En medio de esta situación, la compañía comercial naviera Maersk, una de las más importantes del mundo, anunció la suspensión de sus operaciones durante 48 horas en el puerto de Salalá.

En un comunicado en su página web, Maersk precisa que el ataque iraní ha dañado una grúa de la terminal sufrió daños, obligado a la evacuación inmediata del puerto y a la suspensión provisional de todas sus operaciones.

"Informaremos a nuestros clientes de cualquier cambio en este plazo tan pronto como dispongamos de la información necesaria", remacha el comunicado.