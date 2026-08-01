Irán amenaza con endurecer el cierre de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval

Irán ha elevado este sábado la tensión con Estados Unidos al advertir de que endurecerá el cierre del estrecho de Ormuz e incluso podría bloquear otros pasos marítimos estratégicos si Washington mantiene el bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en el sur del país.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Bagher Zolgadr, aseguró que la continuidad del bloqueo estadounidense y de la escalada militar provocará un mayor cierre del estrecho y podría extender las restricciones a otros «puntos de estrangulamiento» marítimos. Según sus declaraciones, recogidas por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, las consecuencias las sufrirán la economía mundial y el mercado energético.

La advertencia tiene especial relevancia por la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, una de las principales vías de transporte energético del planeta. Antes de la guerra, por este paso marítimo transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción prolongada podría presionar al alza los precios del crudo.

Irán amenaza también con responder a EEUU e Israel

En paralelo, un alto responsable de seguridad iraní calificó de «locura» las informaciones difundidas por medios estadounidenses sobre posibles nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras iraníes. El funcionario aseguró que Teherán dispone de un amplio plan de respuesta que contempla infraestructuras vitales de Israel y las instalaciones energéticas estadounidenses en la región.

«Estamos preparados para ejecutarlo», afirmó, al tiempo que defendió que las Fuerzas Armadas iraníes han demostrado durante las últimas semanas tanto su capacidad como su voluntad para llevar a cabo nuevas operaciones.

La escalada se produce después de la ruptura del memorando de entendimiento alcanzado en junio entre Washington y Teherán para avanzar hacia un acuerdo de paz. Irán declaró el pasado 12 de julio un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos respondió restableciendo el cerco naval sobre puertos y buques iraníes.

Advertencia a los países aliados de Washington

La presión iraní no se limita a Estados Unidos. El comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ali Abdolahi, ha instado a los países musulmanes de Oriente Próximo a reconsiderar su cooperación militar con Washington.

El militar advirtió de que aquellos países que permitan ser utilizados como «escudo» de Estados Unidos en la región «arderán en el fuego de la guerra». Teherán acusa a Washington de intentar extender el conflicto por todo Oriente Próximo utilizando las infraestructuras y recursos estratégicos de los países de la zona.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el viernes que está perdiendo la confianza en los negociadores iraníes y volvió a advertir de que Washington podría reanudar los ataques. Varios medios estadounidenses apuntan a la posibilidad de nuevas operaciones militares durante este fin de semana.