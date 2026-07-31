Trump anuncia un acuerdo de “desarme total” de Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme total” del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y “otros grupos armados” en Gaza, y ha aseverado que, de ese modo, el enclave podrá quedar en manos de “un nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo”.

“Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza”, ha informado el mandatario en un mensaje en redes sociales en el cual ha reivindicado al mismo como un “paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas”.

En virtud de este acuerdo, ha resaltado el magnate republicano, Gaza pasará a estar gobernada “por fin por un nuevo Gobierno palestino que estará al servicio de su pueblo” y que, a su vez, “colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino”.

El mismo será llevado a cabo “en fases cuidadosamente estructuradas”, de manera que, según ha precisado Trump, cuando se complete el desarme, las fuerzas israelíes “se retirarán” y la Fuerza Internacional de Estabilización colaborará con una nueva fuerza policial palestina en aras de “garantizar la seguridad” en Gaza.

La decisión llega días después de que el director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmara el pasado domingo que el Gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad encabezado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, había dado luz verde a la entrada en la Franja de Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, la misión de paz organizada por el propio Trump.

“Avances históricos”

“Hace un año había una guerra violenta y encarnizada, una crisis humanitaria y rehenes sometidos a un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos y aún queda mucho trabajo por hacer”, ha destacado el inquilino de la Casa Blanca que dio las gracias a Egipto, Qatar y Turquía, por su mediación y sus “importantes esfuerzos”.

Después, el jefe del Ejecutivo norteamericano ha advertido que “no se permitirá que la amenaza que surgió desde Gaza el 7 de octubre se reconstruya”, aludiendo a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial israelí.

La Junta de Paz ha afirmado en un comunicado que Hamás “ha aceptado una ‘hoja de ruta’ detallada para implementar las próximas fases del alto el fuego en Gaza” y ha manifestado que el acuerdo “pone fin a meses de intensas negociaciones de buena fe para avanzar en el marco de la visión del presidente Trump para establecer una nueva gobernanza” en Gaza.

Esta visión, señala el texto, incluye “seguridad, ayuda humanitaria y un proceso de reconstrucción y recuperación económica en Gaza, tal y como se establece en el plan y en la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

“Por primera vez, Hamás se ha comprometido oficialmente a un plan para renunciar a todas sus armas”, ha destacado.

La Junta de Paz exige el cese de hostilidades dentro del enclave La Junta de Paz de Gaza ha exigido a Israel y a Hamás el cese inmediato de hostilidades y que firmen la hoja de ruta presentada por esta organización internacional, dirigida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y concebida para guiar la transición del enclave palestino en la posguerra, como paso previo al inicio de la segunda fase del plan 14 días después de la rúbrica. Tanto Hamás como Israel deben completar “plenamente y sin demora” todos los compromisos bajo el protocolo acordado el año pasado en Sharm el Sheij (Egipto); el documento regula los pasos iniciales del plan, entre ellos dos puntos cruciales: el principio de la retirada de Israel y el desarme de Hamás. Sobre este último aspecto, la publicación de las líneas generales de esta hoja de ruta ocurre después de que Trump anunciara que Hamás había aceptado comenzar el mencionado desarme, si bien el movimiento islamista palestino exigió garantías de que Israel se va marchar del territorio que ocupa en la Franja. La agenda y los mecanismos de implementación se prepararán dentro de los 14 días posteriores a la aprobación de la hoja de ruta que ha presentado la Junta de Paz. A partir de ahí, comenzará una nueva fase con la entrada del gobierno de tecnócratas palestinos, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), que dirigirá el enclave, que colaborará a su vez con la Fuerza de Estabilización Internacional encargada de mantener la seguridad. El CNAG mantendrá la continuidad de las instituciones civiles.