Trump afirma que controlan el tráfico marítimo en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría prolongarse dos semanas, o “quizás tres”, y descartó que el tiempo sea un “factor crucial” para los intereses de Washington. “De una forma u otra, ganamos”, afirmó. “O cerramos el trato correcto o ganamos con mucha facilidad. Desde el punto de vista militar, ya hemos ganado”, se repitió el presidente de Estados Unidos en una entrevista para a ABC News, publicada ayer, tal y como él mismo apuntó. “Ya me han oído decirlo un millón de veces”, reconoció.

Trump evitó, no obstante, pronunciarse acerca de si los últimos ataques de Irán sobre Emiratos Árabes Unidos (EAU) supusieron una violación de la tregua. “Ya veremos qué pasa”, dijo. En un acto en la Casa Blanca el lunes minimizó el alcance de estos ataques afirmando que “no hubo daños importantes”. Asimismo, restó importancia a la posible duración de la guerra, ya que según él, en contraste con lo que apuntan las encuestas, existe una gran aceptación entre el público estadounidense hacia esta guerra. “El tiempo no es un factor crucial para nosotros”, aseguró.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos afirmó que tienen el control del estrecho de Ormuz después de poner en marcha la operación “Proyecto Libertad”, una iniciativa “humanitaria”, según dijo hace unos días, con la que pretender facilitar el tráfico marítimo de aquellos buques atrapados en el golfo Pérsico.

Las reservas de uranio

Con respecto a la reservas de uranio de Irán, principal argumento que esgrimieron Estados Unidos e Israel para poner en marcha esta nueva ofensiva, Trump minimizó su alcance como consecuencia de los bombardeos lanzados en junio. “Probablemente no se pueden usar”, dijo el jefe de la Casa Blanca, aunque apuntó que le gustaría hacerse con ellas para evitar que las autoridades iraníes “caigan en la tentación” de insistir con sus aspiraciones nucleares. Trump afirmó ayer que las autoridades de Irán “saben lo que deben hacer” para evitar una violación del alto el fuego alcanzado a principios de abril con la mediación de Pakistán y extendido indefinidamente por el propio mandatario.

El inquilino de la Casa Blanca volvió a rebajar la capacidad militar del país asiático en declaraciones a la prensa y, preguntado por qué podría constituir una violación de la tregua entre Washington y Teherán, se ha limitado a decir que las autoridades iraníes “saben lo que deben hacer”. “Ya lo descubriréis”, respondió ante los periodistas presentes en el Despacho Oval. “Saben lo que tienen que hacer y, lo que es más importante, saben lo que no deben hacer”, remachó antes de reiterar que el Ejército estadounidense diezmó la Armada iraní, que ahora “está compuesta por botes pequeños”.

En esta línea, el mandatario estadounidense trató nuevamente de minimizar la ofensiva, al describirla como una “pequeña escaramuza militar”. “La llamo escaramuza porque Irán no tiene ninguna posibilidad. Nunca la han tenido. Lo saben”, señaló, un día después de haberse referido al conflicto como “miniguerra”.