Irán insta a Trump a escoger entre la tregua o continuar con la "guerra a través de Israel"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha advertido este miércoles a la Administración Trump de que tiene que "elegir" entre respetar el alto el fuego o continuar con la guerra "a través de Israel", después de que el Ejército israelí haya llevado a cabo una oleada de ataques contra Líbano dejando cientos de muertos en una jornada en la que Washington y Teherán aceptaron una tregua de doce días.

"Las condiciones del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos son claras y explícitas: Estados Unidos debe elegir entre el alto el fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas", ha manifestado en redes sociales.

El jefe de la diplomacia iraní ha destacado que "el mundo es testigo de las masacres en Líbano", donde han muerto más de 100 personas y resultado heridas al menos 800 en un solo día, y ha apuntado a que ahora "la pelota está en el tejado de Estados Unidos, y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos".

Araqchi ha adjuntado a estas declaraciones la nota del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmando el alto el fuego entre "Irán y Estados Unidos junto con sus aliados (...) en todos los territorios, incluido Líbano, con vigencia inmediata".