Irán paraliza las negociaciones con Estados Unidos y bloquea Ormuz tras los ataques israelíes en el Líbano

Los equipos de negociación de Irán han suspendido las negociaciones de paz con Estados Unidos a raiz de los ataques de las Fuerzas de Defensa Israelí contra el Líbano. La agencia de noticias iraní Tasnim lo ha confirmado al asegurar que hasta que no finalicen las hostilidades en el país árabe "no habrá diálogo". Las autoridades iraníes han insistido en que el alto el fuego en vigor con EEUU desde el 8 de abril incluye el Líbano. Por lo tanto, los bombardeos que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha anunciado contra Beirut estarían quebrantando el acuerdo.

"El alto el fuego entre Irán y EEUU es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano", ha dicho en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. A finales de la semana pasada se informó de que Teherán y Washington habían alcanzado un preacuerdo, solo pendiente de la aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, pero medios estadounidenses afirmaron más tarde que el mandatario pidió enmendar algunas disposiciones del borrador.

Asimismo, el Ejército de Estados Unidos ha interceptado dos misiles lanzados por Irán contra tropas del país norteamericano en Kuwait, según el Comando Central estadounidense.

Por otra parte, Teherán ha anunciado que la República Islámica y "el eje de la resistencia", en el que se encuentran los rebeldes hutíes, han decidido "bloquear completamente el estrecho de Ormuz" y activar otros frentes, como el del estrecho de Bab el Mandeb, que funciona como acceso al mar Rojo por el golfo de Adén.