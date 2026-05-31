La Guardia Revolucionaria intercepta un dron de EEUU en "una operación hostil"

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado la intercepción, esta pasada madrugada, de un dron de Estados Unidos "que intentó realizar una operación hostil al entrar en las aguas territoriales" del país centroasiático.

Según un comunicado recogido por la agencia iraní Fars, el vehículo no tripulado fue identificado a primera hora de este domingo en las proximidades del espacio aéreo iraní con "intenciones aparentemente hostiles".

El aparato fue detectado por los sistemas de defensa aérea y "atacado con misiles tierra-aire avanzados antes de que pudiera llevar a cabo una operación hostil planificada".

"Cualquier incursión recibirá una respuesta contundente", ha subrayado la Guardia Revolucionaria, recalcando que el espacio aéreo iraní sobre las aguas territoriales del país está bajo su "control total".