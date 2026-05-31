Irán avisa a EEUU de que no habrá acuerdo si no se garantizan sus derechos
Ataque a Irán
El jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalifab, ha dejado claro a Estados Unidos que no firmará ningún tipo de acuerdo de paz que vulnere los derechos fundamentales del país, y ha reiterado la exigencia de que Washington aporte pruebas de su buena voluntad en las negociaciones.
"Los negociadores iraníes no confían en las palabras ni en las promesas del enemigo, y nuestro criterio en este proceso son los resultados tangibles", ha explicado Qalifab, verbalizando así la enorme desconfianza de la república islámica hacia las intenciones del presidente Trump.
Y aunque el presidente de Estados Unidos aseguró en las últimas horas que Irán ha aceptado que no podrá desarrollar un arma nuclear ni adquirirla a través de terceros, Qalifab ha sostenido una vez más que la república islámica tiene derecho a su programa nuclear.
"No aprobaremos ningún acuerdo hasta que estemos seguros de que se han respetado los derechos del pueblo iraní", ha zanjado.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
"PELIGRO PARA LA DEMOCRACIA"
El PP de Madrid acusa a Pedro Sánchez de atacar al Estado para "tapar su corrupción"