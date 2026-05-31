Irán avisa a EEUU de que no habrá acuerdo si no se garantizan sus derechos

El jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalifab, ha dejado claro a Estados Unidos que no firmará ningún tipo de acuerdo de paz que vulnere los derechos fundamentales del país, y ha reiterado la exigencia de que Washington aporte pruebas de su buena voluntad en las negociaciones.

"Los negociadores iraníes no confían en las palabras ni en las promesas del enemigo, y nuestro criterio en este proceso son los resultados tangibles", ha explicado Qalifab, verbalizando así la enorme desconfianza de la república islámica hacia las intenciones del presidente Trump.

Y aunque el presidente de Estados Unidos aseguró en las últimas horas que Irán ha aceptado que no podrá desarrollar un arma nuclear ni adquirirla a través de terceros, Qalifab ha sostenido una vez más que la república islámica tiene derecho a su programa nuclear.

"No aprobaremos ningún acuerdo hasta que estemos seguros de que se han respetado los derechos del pueblo iraní", ha zanjado.