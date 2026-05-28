Irán traza como "líneas rojas" su derecho a enriquecer uranio, el control de Ormuz y el levantamiento de sanciones

El destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke de la Armada de los Estados Unidos, USS Rafael Peralta, intercepta al petrolero M/V Stream, con bandera iraní.

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, ha advertido este miércoles de que su país "no renunciará" a lo que considera sus "líneas rojas". En un mensaje contundente, Azizi ha enumerado como puntos innegociables el derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, el control del estrecho de Ormuz y el levantamiento total de las sanciones.

Azizi ha asegurado que Teherán no se dejará intimidar por la retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha acusado de alternar entre "amenazas y llamamientos al acuerdo" para buscar una salida al actual punto muerto estratégico que atraviesa la relación entre ambos países.

EE.UU. desmiente un pacto sobre Ormuz y endurece su discurso

Desde Washington, la respuesta no se ha hecho esperar. Estados Unidos ha calificado de "total invención" las informaciones difundidas por medios oficiales iraníes sobre un supuesto acuerdo para que Teherán recupere el control del estratégico paso de Ormuz.

Pese a ello, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha reconocido que se han logrado "algunos avances" en las negociaciones para poner fin al conflicto que estalló el pasado 28 de febrero, tras la ofensiva liderada por Washington e Israel contra territorio iraní. No obstante, Rubio ha sido tajante: "Irán nunca va a tener un arma nuclear. Son el principal patrocinador del terrorismo en el mundo y los acontecimientos recientes nos recuerdan que jamás podrán poseer ese armamento".

Llamamiento a la unidad en Oriente Próximo

En medio de esta escalada de declaraciones, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha puesto el foco en la diplomacia regional. Araqchi ha reivindicado la "importancia capital" de la solidaridad y cooperación entre los Estados de Oriente Próximo, asegurando que los líderes musulmanes amantes de la paz se están uniendo en un momento que ha calificado de "muy delicado". Según el jefe de la diplomacia persa, "la historia recordará todo" lo que ocurra en estas negociaciones.