Israel amenaza con atacar a quienes participen en la elección del sucesor de Jamenei

El Ejército de Israel ha advertido este domingo de que intentará impedir la elección del sucesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido la semana pasada en Teherán durante un ataque conjunto con Estados Unidos.

La elección corresponde a la Asamblea de Expertos de Irán, el órgano encargado de designar al líder supremo. Medios iraníes habían adelantado que la mayoría de sus integrantes ya había acordado el nombre del sucesor y que estaba prevista una reunión en la ciudad santa de Qom para anunciarlo.

En respuesta, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adraee, advirtió en redes sociales de que “el largo brazo del Estado de Israel seguirá persiguiendo al califa y a cualquiera que intente nombrarlo”, y avisó a quienes participaran en la reunión de que también podrían ser atacados.

Poco después de estas declaraciones, la Asamblea de Expertos comunicó que la sesión ya se había celebrado y que la decisión estaba tomada, según confirmó el miembro del órgano Ahmad Alamolhoda. El nombre del nuevo líder supremo será anunciado oficialmente por la Secretaría del consejo en las próximas horas.

Entre los nombres que suenan para suceder a Jamenei figuran su hijo Mojtaba Jamenei, los asesores Asghar Hijazi, Ali Larijani y Sadeq Larijani, así como Hasan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini.