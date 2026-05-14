Jácome desconvoca el pleno de presupuestos un día después de convocarlo

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se ha visto obligado este jueves a dar un giro de guion y desconvocar el pleno extraordinario de presupuestos previsto para el lunes 18 de mayo, apenas un día después de anunciarlo.

El motivo del volantazo es un error de bulto. La convocatoria inicial se saltaba la propia normativa del Concello. El Reglamento Orgánico municipal establece expresamente en su artículo 97 que el proyecto de presupuestos debe remitirse a la Comisión de Pleno competente y recalca en el artículo 94.3 que una vez debatidas las enmiendas "se dictaminará el proyecto por la comisión y se elevará a Pleno".

Para evitar que un defecto de forma tumbara las cuentas, el regidor ha dado marcha atrás y ha programado ahora esa comisión obligatoria para el martes 19 a las 8,30 horas.

Este paso en falso reduce drásticamente el margen de maniobra del gobierno local si pretende vincular la aprobación presupuestaria a una cuestión de confianza, ante la previsible falta de apoyos de los grupos, a expensas de saber qué hará el PP.

La clave está en la Ley Electoral (LOREG), que prohíbe plantear este mecanismo durante el último año de mandato. Dado que las próximas elecciones municipales se celebrarán el 23 de mayo de 2027, ese periodo de prohibición legal arranca oficialmente el 23 de mayo de 2026. Al quemar el lunes y el martes en el trámite preparatorio de la comisión, a Jácome solo le quedan el miércoles, jueves y viernes (20, 21 y 22 de mayo) para celebrar el Pleno definitivo, perder la votación y activar el salvavidas de la confianza antes de que el sábado 23 la ley le retire esa opción para siempre.

Esta contramarcha in extremis agrava el clima de absoluto desconcierto en el consistorio, marcado por la creciente presión judicial sobre el alcalde, imputado por prevaricación. En las últimas semanas, Jácome ha optado por un blindaje interno sin precedentes, nombrando a ocho tenientes de alcalde e integrando a todos sus ediles en la junta de gobierno - lo que no supone una subida de suledo pero sí mayor peso institucional-.

Tras hacerse pública esta decisión, el portavoz del grupo municipal del BNG, Luís Seara, acusó a Jácome de "xogar coa institución por puro interese persoal".

"É para desviar a atención dos seus problemas xudiciais porque o orzamento lle importa entre cero e nada", aseveró ante la suspensión del pleno extraordinario convocado inicialmente para el lunes y suspendido horas después.

De "tomadura de pelo" calificó el nacionalista la decisión. "O alcalde estalle faltando ao respecto non soamente á oposición senón tamén aos veciños no seu conxunto, ademais de banalizar ata o extremo a institución", concluyó Seara.