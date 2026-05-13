Jácome hace tenientes de alcalde a todos sus concejales, salvo a Armando Ojea

Tras la entrada de todos los ediles de Democracia Ourensana (salvo Armando Ojea) en la junta de gobierno del Concello de Ourense, al sumar a los que estaban ya a Francisco Lorenzo y Noa Rouco, y la apertura en la delegación de las bodas civiles a los tenientes de alcalde, un nuevo decreto firmado por el regidor, Gonzalo Pérez Jácome, completa el puzle de su nueva estructura institucional: ha nombrado tenientes de alcalde a todos sus concejales en activo, salvo Ojea, hasta tener ocho.

Con esta maniobra, el grupo de gobierno se queda sin concejales rasos en el salón de plenos. El regidor lleva el organigrama del Concello a su límite legal. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que la Junta de Gobierno no puede superar un tercio del total de la corporación. Al contar Ourense con 27 asientos, el tope se sitúa exactamente en nueve miembros. Teniendo en cuenta que DO tiene 10 actas y descontando a Armando Ojea —parlamentario autonómico—, se quedará en nueve. Así, Jácome copa la Junta de Gobierno hasta la última plaza permitida.

Como la ley exige pertenecer a este órgano para poder ser teniente de alcalde, el regidor ha aprovechado el encaje legal para otorgarles a todos esta condición. El decreto, con fecha inicial del 8 de mayo pero firmado electrónicamente este 12 de mayo, establece además el orden de la línea de sucesión en el Concello. Aníbal Pereira se sitúa como primer teniente de alcalde, seguido por José Ignacio González en el segundo puesto, Ana Fernández en el tercero, Antonio Fernández en el cuarto y Tamara Silva en la quinta tenencia de alcaldía. La lista oficial la completan Francisco Lorenzo como sexto teniente de alcalde, Rafael Martínez como séptimo y Noa Rouco en el octavo lugar.