Japón ha enviado cazas para interceptar y advertir a dos aeronaves presuntamente rusas que, según el Gobierno nipón, entraron en su espacio aéreo cerca de Okinoshima, en la zona suroccidental de Fukuoka, durante la madrugada de este martes. Tokio ha presentado además una protesta diplomática "muy enérgica" ante Moscú y ha exigido medidas para evitar que el episodio vuelva a producirse.

El principal portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, ha calificado la supuesta incursión como una grave vulneración de la soberanía y una amenaza para la seguridad de Japón. Según su relato, las dos aeronaves permanecieron alrededor de tres minutos en el espacio aéreo japonés y los cazas nipones lanzaron avisos.

Kihara ha señalado que los aviones atravesaron posteriormente el estrecho de Tsushima y pasaron entre la isla japonesa de Yonaguni y Taiwán antes de dirigirse hacia el Pacífico. Las autoridades japonesas no han precisado el tipo de aeronaves implicadas.

Corea del Sur también desplegó cazas

El incidente se produce pocas horas después de que Corea del Sur informara de la entrada de varios aviones militares rusos en su zona de identificación de defensa aérea (KADIZ) sobre el mar del Este, también conocido como mar de Japón.

Seúl detectó las aeronaves y desplegó cazas para realizar maniobras tácticas, aunque aclaró que los aviones rusos no violaron el espacio aéreo surcoreano.

Una zona de identificación de defensa aérea no forma parte del espacio aéreo soberano de un país. Se trata de un área en la que las autoridades esperan que las aeronaves extranjeras se identifiquen por motivos de seguridad, aunque no existe una obligación legal internacional de hacerlo.

Crece la tensión entre Japón y Rusia

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión entre Tokio y Moscú. Japón mantiene desde hace décadas una disputa territorial con Rusia por varias islas del Pacífico y las relaciones se han deteriorado todavía más en las últimas semanas.

Entre los últimos desencuentros se encuentran la detención en Rusia de un periodista japonés acusado de espionaje y la incautación de activos vinculados a Japan Tobacco en territorio ruso.

Además, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente ruso, Vladímir Putin, tienen previsto coincidir esta semana en una cumbre de Asia-Pacífico en China. Tokio habría solicitado una reunión bilateral entre ambos, mientras el Kremlin no ha descartado la posibilidad de mantener conversaciones.