El juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy tras siete semanas sin veredicto

Kevin Reddington, abogado defensor de Lindsay Clancy, se ha convertido en el gran protagonista del juicio al insistir en la sustitución de un miembro del jurado.

El juez William Sullivan ha declarado nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la mujer acusada de matar a sus tres hijos en su domicilio de Duxbury (Massachusetts) en enero de 2023. El magistrado tomó la decisión después de que el jurado comunicara por tercer día consecutivo que era incapaz de alcanzar un veredicto unánime.

El desenlace se produjo después de casi 40 horas de deliberaciones y siete semanas de proceso judicial. La defensa intentó hasta el último momento evitar la nulidad del juicio y pidió que el jurado continuase deliberando, además de solicitar la sustitución de uno de sus miembros, al que responsabiliza del bloqueo de la decisión.

El abogado de Clancy, Kevin Reddington, llegó a recurrir de emergencia ante el Tribunal Supremo de Massachusetts después de que Sullivan anunciara que no tenía otra opción que declarar el juicio nulo. La máxima instancia judicial del estado, sin embargo, rechazó la petición, por lo que el magistrado regresó a la sala y confirmó formalmente la nulidad.

"En este momento voy a declarar que el jurado está bloqueado y declarar el juicio nulo", comunicó Sullivan antes de agradecer a los nueve mujeres y tres hombres que componían el jurado el trabajo realizado durante el proceso.

Los cargos siguen vigentes

La nulidad del juicio no supone ni una absolución ni una condena. Los cargos de asesinato contra Clancy continúan vigentes y la Fiscalía del condado de Plymouth deberá decidir ahora si solicita un nuevo juicio ante un jurado diferente.

El fiscal jefe, Timothy J. Cruz, aseguró tras la decisión que todavía no han tomado una decisión sobre los siguientes pasos. La Fiscalía podría volver a acusarla de asesinato en primer grado, plantear cargos menos graves o explorar un posible acuerdo con la defensa.

"Este ha sido un juicio muy emocional para todos, pero hay tres niños muertos y todo esto ha sido para buscar justicia por esos niños", afirmó Cruz, que calificó las muertes de "crueles" y "calculadas" y defendió que la prioridad de la acusación es hacer justicia por los menores.

Reddington respondió duramente al fiscal y consideró que no era el momento de proclamar una victoria. También volvió a cargar contra el miembro del jurado al que atribuye el bloqueo del veredicto. Según el abogado, "un hombre, sean cuales sean sus motivos, robó siete semanas" al resto de integrantes del jurado.

Una acusación dividida por la salud mental

El caso ha generado una enorme división en Estados Unidos entre quienes consideran que Clancy debe responder penalmente por la muerte de sus hijos y quienes defienden que su estado mental anuló su capacidad para comprender sus actos.

Clancy, enfermera de profesión, reconoció haber causado la muerte de sus tres hijos, pero se declaró no culpable al sostener que sufría una grave psicosis posparto que anuló sus facultades mentales. La defensa ha argumentado durante el juicio que había pedido ayuda por el deterioro de su salud mental y que no recibió la atención que necesitaba.

Los menores, Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, murieron el 24 de enero de 2023 en la vivienda familiar de Duxbury mientras el marido de Clancy había salido a recoger comida.

Tras estrangular a los niños con una cinta elástica de gimnasio, según la acusación, Clancy intentó suicidarse arrojándose desde la segunda planta de la vivienda. Sobrevivió a la caída, pero quedó paralizada de cintura para abajo y actualmente permanece ingresada en el hospital de Tewksbury.

El juez ha fijado para el 29 de septiembre una nueva vista para evaluar la situación del caso. Hasta entonces, Clancy continuará detenida y los cargos permanecerán en vigor.

El proceso ha sido comparado durante el juicio con el caso de Andrea Yates, la mujer de Texas que mató a sus cinco hijos en 2001 y que posteriormente fue declarada no culpable por razón de demencia en un segundo juicio.