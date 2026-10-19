Macron rechaza el cese del ministro del Interior francés

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó la dimisión presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el marco de las protestas y disturbios de los últimos días, y le reclamó que despliegue “lo antes posible” lo que describió como “nuevas modalidades de actuación contra los alborotadores”.

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El Elíseo explicó que Macron rechazó la dimisión de Nuñeza debido a “la necesidad de “un mando continuo de las fuerzas del orden en el contexto actual”, si bien insistió en la necesidad de “transparencia ante los fallos en la previsión y la información de Inteligencia” ante las movilizaciones, según recogió el diario francés Le Monde.

El propio Nuñez confirmó durante la jornada que presentó su dimisión al mandatario. “Soy responsable de todo lo que está pasando sobre el terreno”, destacó en una entrevista concedida a la emisora francesa France Inter, en la que lamentó los “saqueos” registrados en varias ciudades durante la jornada del sábado.

“En aras del interés general, y dados los daños causados, lo lógico era presentar mi dimisión. Ahora, la cuestión fundamental es garantizar que esto no vuelva a suceder”, defendió Nuñez, quien reconoció que “es evidente” que las autoridades “deben mejorar la capacidad de anticipación ante movilizaciones de esta naturaleza”.

“Teníamos previsiones sobre la participación en estas manifestaciones, que tuvieron lugar en todo el territorio nacional, y la cifra final fue de 550.000 personas”, señaló, antes de reseñar que las autoridades esperaban “algo más de 200.000” participantes”. “Hubo dos veces y media más gente”, apuntó el titular de Interior.

El colectivo de protesta francés de los “chalecos amarillos” anunció ayer una nueva jornada de movilización masiva contra el Gobierno francés por el coste de la vida para el próximo sábado, 24 de octubre; un “segundo acto” de las enormes concentraciones de este pasado fin de semana, en el que volverán a exigir la dimisión inmediata del presidente del país, Emmanuel Macron.

“Macron habla de ira y vergüenza. Compartimos ese sentimiento: rabia por pagar precios cada vez más altos por la gasolina, los alimentos y el alquiler, y vergüenza de un presidente que prometió en 2020 recibir a los ‘chalecos amarillos’ en el Elíseo y nunca lo hizo”, publicaron los organizadores del movimiento, en una airada respuesta frente al discurso ante la nación pronunciado el domingo por el presidente francés, en el que se dedicó principalmente a denunciar a grupos de “extrema izquierda” por convertir las protestas en disturbios.

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Por contra, los “chalecos” apuntaron a la Policía como responsable de una “violencia desenfrenada” contra los manifestantes y recordaron las mutilaciones que han sufrido jóvenes participantes tras recibir el impacto directo de granadas lacrimógenas o de conmoción lanzadas por las fuerzas de seguridad. “Su apoyo (de Macron) va dirigido a las fuerzas del orden, pero el nuestro se dirige a los heridos”, condenaron.