Una menor pierde un ojo tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en Francia

Una joven de 17 años ha perdido de forma irreversible la visión de su ojo izquierdo tras recibir en el rostro el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en Mulhouse (Alsacia). El suceso tuvo lugar durante la oleada de movilizaciones que ha recorrido Francia este fin de semana en protesta contra el deterioro de la educación pública, el encarecimiento del coste de la vida y los recientes episodios de violencia policial.

La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) ha asumido el caso bajo la coordinación de la Fiscalía de Mulhouse, que ha advertido sobre la complejidad de reconstruir los hechos dada la magnitud de los disturbios. Según el ministerio público, el incidente ocurrió el sábado cerca de la estación de tren, donde parte de los manifestantes intentó asaltar las instalaciones y saquear comercios. La apertura de este expediente se suma a otras dos pesquisas iniciadas por la IGPN durante la misma jornada: la amputación de la mano de un manifestante en Saint-Étienne y un traumatismo craneal de carácter grave registrado en París.

La tensión en las calles ha dejado un balance global de 2.397 arrestos en el conjunto del país y más de 500 agentes heridos. La capital francesa concentró una parte sustancial de las intervenciones policiales desde la jornada del sábado, cuando se notificaron 720 retenciones, de las cuales 517 derivaron en detenciones formales —correspondientes a 171 menores de edad y 346 adultos—.

Las protestas continuaron durante el domingo con una concentración no autorizada de un millar de personas en la plaza de la República de la capital gala. En las últimas horas de la jornada, la Prefectura de Policía de París confirmó la detención de 108 personas entre las 21:00 horas y la medianoche, en el marco de intervenciones desplegadas para frenar los intentos de saqueo en zonas comerciales protagonizados por grupos dispersos.