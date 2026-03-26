AUDIENCIA HISTÓRICA EN EEUU
Maduro y su esposa comparecen por segunda vez ante la justicia en Nueva York
AUDIENCIA HISTÓRICA EN EEUU
El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecieron este jueves por segunda vez ante el juez Alvin Hellerstein en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan de Nueva York. La audiencia forma parte de un proceso judicial por cargos de narcotráfico y posesión de armas, que según expertos podría tardar uno o dos años en llegar a juicio.
El juez rechazó desestimar el caso, como solicitaban los abogados del matrimonio. Ambos denunciaron el bloqueo de sus fondos, que les impide pagar a su defensa privada, y argumentaron que deberían poder usar recursos del Estado venezolano pese a no ser reconocidos como jefe de Estado por Estados Unidos.
Maduro y Flores llegaron al tribunal en un convoy de seguridad desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecen sin fianza. La audiencia se desarrolló con traductor simultáneo, y frente al edificio se concentraron manifestantes a favor y en contra de la pareja, generando momentos de tensión.
Los cargos contra Maduro incluyen conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas, mientras que Cilia Flores enfrenta acusaciones de conspiración para importar drogas y posesión de armas. De confirmarse las condenas, podrían enfrentarse a penas de cadena perpetua, según la legislación federal estadounidense.
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