Bruselas avisa: la prioridad es retornar a todos los migrantes

El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, avisó ayer desde el pleno del Parlamento Europeo de que la prioridad sigue siendo que todos los migrantes que cruzaron irregularmente a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio sean expulsados rápidamente a Marruecos, país al que reconoció el compromiso de aceptar todos los retornos. “Debe encontrarse una solución con carácter de urgencia (a la crisis en Ceuta). Para ello, nuestra prioridad está clara: Todos los que entraron ilegalmente y no tienen derecho a permanecer deben ser retornados rápidamente a Marruecos”, afirmó en su intervención en el debate celebrado en Estrasburgo (Francia) para abordar, según señala el enunciado del programa de la Eurocámara, “los recientes ataques híbridos y la instrumentalización de migrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE”.

En este contexto, Brunner recordó que aún hay en Ceuta miles de migrantes que deben ser retornados, incluidos 2.000 menores no acompañados, y a considerado que ello “conlleva una gran presión y retos de orden público en un territorio de menos de 20 kilómetros cuadrados”. El comisario inició en su intervención expresando la solidaridad con los ceutíes porque debieron afrontar una situación sin precedentes con la entrada de una cifra casi equivalente a los 80.000 habitantes que tiene la ciudad autónoma; al tiempo que trasladó sus condolencias a las familias y amigos de los migrantes que fallecieron en el mar.

“Esto confirma lo que ya sabemos: los traficantes matan personas y debemos hacer todo lo posible para pararles”, proclamó el comisario austríaco, quien apuntó que la situación vivida los días 30 y 31 de julio “puso a prueba la resistencia de nuestra Unión, nuestro sistema y nuestra capacidad de resiliencia”, pero al mismo tiempo puso en valor que “la mayoría de las personas que entraron ilegalmente han sido retornados a Marruecos en cuestión de horas”. Así las cosas, Brunner también quiso subrayar que “nadie, y esto es importante, nadie entró en el espacio Schengen, por lo que su integridad se preservó”, al tiempo que defendió que ello fue posible gracias a “la acción tomada por las autoridades españolas y por la cooperación con Marruecos”.

El conservador austríaco, que apuntó un contacto constante con el Gobierno desde el primer momento de la crisis, anunció además que se verá mañana en Madrid con los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y con la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Aunque Brunner no lo mencionó, el PP ya adelantó hace días que se verá con Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo pide proteger Ceuta como se protege a Ucrania

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que Europa debe proteger la frontera sur de Europa en Ceuta como hace en la del este con Ucrania. Además, recriminó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que sostenga que las autoridades marroquíes mantuvieron una actitud “inteligente” al gestionar la entrada masiva de migrantes a finales de julio cuando, según recalcó, se “ha violado la integridad territorial” de España. Feijóo señaló que le quiere pedir a Europa que “defienda su frontera sur porque es tan importante como la frontera este”, recordando que “todos los países de la Unión Europea” están con ese país “a pesar de que no forma parte de la Unión Europea.

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El rey ensalza el “ejemplo de civismo” que da Ceuta

El rey Felipe VI elogió el “ejemplo de civismo” de Ceuta, reconociendo en particular el “trabajo ingente” del personal de Protección Civil en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, defendiendo la importancia de flexibilidad y coordinación por parte de las instituciones. En sus primeras palabras en público desde que se produjo la entrada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos con motivo de la apertura del curso 2026-2027 en la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid, el monarca no quiso perder la ocasión de hablar sobre la situación que vive la ciudad autónoma, que está previsto que pueda visitar junto a la Reina Letizia en las próximas semanas.