Merz apela a la Constitución y a frenar a la extrema derecha

El canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció su “conmoción” con la victoria de la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD) en la región de Sajonia-Anhalt, y, aunque dijo aceptar el resultado de las urnas, subrayó que las instituciones son estables y los valores constitucionales alemanes no se negociarán.

“Todos estamos profundamente conmocionados. No nos lo esperábamos de esta forma. Por supuesto, tenemos que aceptarlo”, afirmó el también líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en una rueda de prensa tras la arrolladora victoria electoral de AfD en el estado de Alemania oriental, que deja a la extrema derecha al borde gobernar por primera vez desde 1945.

Aunque recalcó que aceptar los resultados es la “esencia misma de la democracia”, Merz incidió en que hay cosas que no se someten a votación como son “las normas de la convivencia y los valores de la Constitución” germana. De este modo recalcó que estos valores “no están sujetos a negociación por parte del Estado”.

En nuestro país, el poder se otorga, no se arrebata, y la minoría no es enemiga de la mayoría”, declaró, para señalar que el Ejecutivo federal velará por el cumplimiento de la Constitución alemana, en un mensaje destinado no solo a la población alemana sino a los socios europeos, tras la alarma generada por el triunfo electoral de la ultraderecha. “Sabemos que Alemania tiene una responsabilidad especial debido a su historia. Mantendremos siempre nuestro orden político y nuestro firme arraigo en Europa”, agregó.

El canciller alemán se abrió a la autocrítica, en medio de la debacle electoral de la CDU en el estado de tras reconocer que su figura fue “tema recurrente en la campaña electoral” y aunque defendió las reformas emprendidas por su gabinete reconoció que en ocasiones no se comunicaron bien a la población.

“Sabemos que las reformas han sido un tema recurrente en esta campaña electoral, y lo seguirán siendo. Necesitamos reformas fundamentales en Alemania”, recalcó para incidir en que ahora toca “no solo justificarlas de forma racional, sino también transmitirlas de manera emocional. Es ahora una tarea común a la que yo también me sumo”, apuntó. La CDU se desplomó en las elecciones de este domingo al quedarse con un 17,2% de los votos, cayendo el apoyo a menos de la mitad del 37,1% que le dio la victoria en 2021 en dicho territorio.