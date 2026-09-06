La extrema derecha alemana arrasa en Sajonia-Anhalt y se queda solo a 3 diputados de la mayoría absoluta

Sajonia-Anhalt vivió este domingo una jornada electoral que puede marcar un antes y un después en la política alemana. La extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) se situó como la fuerza más votada, con un resultado histórico que deja a la democristiana CDU del canciller Friedrich Merz muy por detrás, tras sufrir un auténtico descalabro. Según los datos al 99% del escrutinio, la AfD alcanzaba el 44,3% (+23,5% respecto a las anteriores elecciones) de los votos y 39 escaños (+16), mientras que la CDU se derrumbó hasta el 17% (-20,1%) y 15 diputados (-25). La tasa de participación fue una de las principales noticias de la jornada, con un 76% del censo, muy por encima del 60,3% de las últimas elecciones regionales.

El resultado supone un fuerte retroceso para los conservadores democristianos de la CDU y confirma el avance de la formación ultraderechista en uno de los estados del este del país, que se quedó a solo tres escaños de la mayoría absoluta. El candidato de AfD, Ulrich Siegmund, celebró el resultado como un momento histórico para su formación. La victoria, sin embargo, no garantiza que el partido pueda gobernar en solitario. “Este es un claro mandato para gobernar”, argumentó, pese a quedar debajo (39 escaños) del número necesario para tener mayoría (42).

El principal interrogante de la noche se desplaza ahora a la formación de gobierno. La CDU y el resto de partidos tradicionales mantienen el denominado “cordón sanitario” frente a AfD, lo que dificulta que la fuerza ganadora pueda convertir su victoria electoral en un Ejecutivo propio. La situación deja abierto un complejo escenario de negociaciones. El resultado del izquierdista BSW, la nueva formación vinculada a Sahra Wagenknecht, puede adquirir especial importancia tras haber conseguido representación parlamentaria (5 escaños), ya que es la única fuerza que dejó ayer abierta la posibilidad a no aplicar un cordón sanitario a la extrema derecha por su sintonía en políticas antiinmigración.

La izquierda, muy lejos

Además del descalabro de la CDU, la izquierda y centro izquierda quedó de nuevo muy lejos de articular cualquier alternativa, pese a un leve repunte en conjunto, con SPD 8 (-1); los Verdes 8 (+2), Linke 8 (-4) y BSW 5 (+5).