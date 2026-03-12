Mojtaba Khamenei pide mantener cerrado el estrecho de Ormuz en su primer mensaje como líder supremo de Irán

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, pronunció su primer mensaje público desde que fue elegido para encabezar el régimen islámico tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, en los primeros ataques de la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

En su intervención, el dirigente iraní defendió mantener el cierre del estrecho de Ormuz como una herramienta de presión frente a sus adversarios. El mensaje llega cuatro días después de su proclamación como líder supremo y tras varios días sin apariciones públicas, en medio de informaciones que apuntan a que resultó herido durante el bombardeo que acabó con la vida de su padre.

Según distintas fuentes iraníes e israelíes citadas por medios internacionales, Khamenei, de 56 años, sufrió heridas principalmente en las piernas durante el ataque aéreo del pasado 28 de febrero contra el complejo donde residía y trabajaba el anterior líder en Teherán. El bombardeo destruyó gran parte del recinto y causó también la muerte de varios miembros de la familia y de altos responsables militares iraníes.

Las mismas fuentes aseguran que el nuevo líder se encuentra consciente y protegido en un lugar altamente custodiado, con comunicaciones limitadas para evitar que su ubicación pueda ser localizada en plena escalada del conflicto.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial, se ha convertido en uno de los principales focos de tensión desde el inicio de la guerra entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel. Mantener su bloqueo, como ha defendido Khamenei en su primer mensaje, supone una de las principales palancas de presión estratégica del régimen iraní en el actual escenario de confrontación.