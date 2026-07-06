Mueren once personas y 46 resultan heridas en bombardeos de Rusia contra Kiev

Rescatistas ucranianos luchan contra las llamas y buscan sobrevivientes entre las ruinas de un edificio residencial de nueve pisos parcialmente derrumbado en Kiev tras un ataque nocturno a gran escala con drones y misiles rusos

Al menos once personas han muerto y otras 46 han resultado heridas a causa de los nuevos bombardeos lanzados desde última hora del domingo por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han confirmado las autoridades en su último balance, si bien ya han alertado de que la cifra de víctimas mortales podría seguir aumentando en las próximas horas.

"Según los médicos, actualmente hay once víctimas del ataque nocturno del enemigo contra Kiev", ha informado en redes el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, que ha atribuido una de las muertes a "un herido que ha fallecido esta mañana en el hospital". Los heridos ascienden a 46, de los que 27 han sido hospitalizados, incluidos tres niños.

El dirigente local ha alertado de que hay destrucción y daños en cuatro distritos de la ciudad. "El distrito de Podilski es el que más ha sufrido", ha advertido, apuntando a impactos en bloques de viviendas residenciales que también se han producido en el distrito de Darnitski.

Los equipos de rescate, que también trabajan para paliar las consecuencias del ataque en los distritos de Obolonski y Holosiivski, permanecen desplegados en las zonas afectadas, mientras los servicios médicos atienden a los heridos en los edificios alcanzados por los proyectiles.

Esta situación coincide con la descrita por el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, quien ha lamentado que "la situación más grave se da en los distritos de Darnitsia y Podilski, donde los rusos han bombardeado directamente edificios de viviendas de gran altura". Además, ha señalado que las operaciones de rescate continúan en más de 20 puntos de la capital.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que las tropas rusas lanzaron durante la noche 351 drones y 68 misiles contra el país, entre ellos seis misiles antibuque Zircon, 29 misiles balísticos Iskander y Kalibr y 33 misiles de crucero Kh-101.

Según el comunicado, los sistemas de defensa antiaérea lograron derribar 37 misiles y 326 drones, aunque se registraron impactos en 34 ubicaciones de Ucrania y la caída de restos de las interceptaciones en otros 16 puntos. Además, las autoridades han advertido de que el ataque continúa, ya que todavía permanecen numerosos drones en el espacio aéreo ucraniano.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania, que ha definido como una respuesta a los "ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia".

El ministerio ruso ha asegurado que sus fuerzas emplearon armas de precisión de largo alcance y drones para atacar instalaciones de la industria militar, infraestructuras energéticas y aeródromos militares en Kiev y su región, así como en las regiones de Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi y Chernígov.

El bombardeo comenzó pocas horas después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtiera de un posible nuevo ataque masivo ruso, citando información de los servicios de inteligencia ucranianos. "Es típico de Vladimir Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara", afirmó el mandatario en su habitual mensaje diario.