Nvidia investiga a su fundador por sus vínculos con una supuesta espía China

El consejo de administración de Nvidia ha abierto una investigación independiente sobre su fundador y consejero delegado, Jensen Huang, después de las informaciones que lo relacionan con Alice Huang, una empresaria china sospechosa de mantener vínculos con los servicios de espionaje de Pekín. La compañía estadounidense busca determinar si el directivo pudo ser objetivo de una operación de inteligencia extranjera, aunque asegura que no tiene indicios de que sus secretos empresariales o la seguridad nacional hayan quedado comprometidos.

La investigación estará supervisada por un comité de consejeros independientes y contará con el apoyo de asesores externos. En un comunicado, Nvidia ha señalado que la seguridad nacional y económica constituye una prioridad para la empresa y sus accionistas.

Las informaciones publicadas por medios estadounidenses apuntan a que Alice Huang es ciudadana china, reside en Singapur y dirige una empresa que adquiría chips avanzados de Nvidia. La empresaria habría estado bajo vigilancia de los servicios secretos de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con una operación de espionaje de China.

El caso también ha adquirido una dimensión personal después de que Jensen Huang reconociese internamente haber sido infiel a su esposa. En una comunicación dirigida a la empresa, el directivo habría admitido el daño causado a su familia y asegurado que no tenía excusas por su comportamiento.

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Trump respalda a Jensen Huang al frente de Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su respaldo a Jensen Huang y considera que debe continuar al frente de Nvidia pese a la polémica. Preguntado por los periodistas sobre si el directivo debería seguir dirigiendo la multinacional, el mandatario respondió afirmativamente, "eso creo. Oh sí, claro"..

Trump aseguró que no había hablado directamente con Huang sobre el asunto y que no conocía todos los detalles de lo sucedido. No obstante, lo calificó como una buena persona y afirmó que no había escuchado que hubiese hecho nada malo.

El presidente también fue preguntado por la posibilidad de incorporar al fundador de Nvidia a la delegación que lo acompañará en su próximo viaje a Asia, previsto para este mes. Trump señaló que desconocía si Huang participaría, aunque aseguró que no tendría inconveniente en llevarlo consigo.

Las declaraciones del mandatario llegan en un momento delicado para Nvidia, una de las principales compañías tecnológicas estadounidenses y un actor estratégico en el desarrollo de los semiconductores y la inteligencia artificial.

Por el momento, la empresa mantiene que no existen indicios de que su información confidencial haya quedado expuesta y deja en manos del comité independiente el esclarecimiento de las circunstancias que rodean la relación entre su máximo responsable y la empresaria investigada.