El presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, dimite por el caso Epstein

Según se desprende de la nota de prensa, la entidad conocida por organizar encuentros en la ciudad suiza de Davos aseguró “respetar” la decisión de Brende, el cual será sustituido en calidad de presidente y CEO interino por Alois Zwinggi. El comunicado no mencionó a Epstein en ningún momento.

“Tras meditarlo cuidadosamente, he decidido dimitir como presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial. Estoy muy agradecido por la increíble colaboración de mis colegas y socios, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, afirmó Brende.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Borge Brende por sus importantes contribuciones al Foro Económico Mundial. Su dedicación y liderazgo han sido fundamentales durante un periodo crucial de reformas para la organización, lo que ha dado lugar a una exitosa reunión anual en Davos”, manifestaron conjuntamente los co-presidentes del patronato del Foro, André Hoffmann y Larry Fink.