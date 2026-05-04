Los productos agrícolas básicos podrían disparar sus precios un 8,5%

El precio de los principales productos agrícolas básicos se podrían disparar hasta un 8,5% este año por la guerra de Irán, según el informe elaborado por Crédito y Caución, que analiza el impacto del conflicto para las principales economías, trabajando en dos posibles escenarios, en función de la duración del conflicto.

El incremento de los precios de la energía repercute en todas las etapas de la producción alimentaria

En concreto, el escenario base contempla un rápido acuerdo de paz y el fin del bloqueo del estrecho de Ormuz en mayo, mientras que en el lado contrario, el pesimista, parte de un cierre del estrecho de seis meses y una escalada del conflicto a medida que las negociaciones se estancan. En ambos casos, el alza de los precios de los fertilizantes se traducirá en un aumento de los precios de los alimentos a finales de este año. Además, el incremento de los precios de la energía repercute en todas las etapas de la producción alimentaria, desde la siembra y la cosecha hasta el procesamiento, el almacenamiento y el transporte de las mercancías.

De esta forma, según las previsiones de Crédito y Caución, el precio promedio global de los principales productos agrícolas básicos podría aumentar un 8,5% este año y un 3,8% en 2027. Estos niveles se alejan de las estimaciones previas al conflicto, que eran del 0,7% y el 2,5%. Respecto a las principales economías, el informe refleja que serán los países de Oriente Medio los que se verán más afectados, debido a su dependencia tanto de la venta de combustibles fósiles como de sectores intensivos en energía y orientados a la exportación, como los productos químicos y los metales.