Witkoff y Kushner llegan a Ucrania tras reunirse con Putin para avanzar hacia la paz

Los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, han llegado este domingo a Kiev para continuar los contactos destinados a buscar una salida a la guerra de Ucrania, después de mantener el sábado una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú.

Se trata de su primer viaje a territorio ucraniano desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. La visita supone un nuevo intento de Washington por acercar posiciones entre Kiev y Moscú y avanzar hacia un posible acuerdo de paz.

Witkoff y Kushner han sido recibidos en Kiev por Kirilo Budanov, jefe de la oficina de la Presidencia, y Rustem Umerov, responsable de los servicios de Inteligencia ucranianos, según ha informado la agencia ucraniana UNIAN.

Poco antes de la llegada de los representantes estadounidenses, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que Kiev está dispuesto a continuar trabajando para poner fin al conflicto.

“Estamos interesados en acercar el fin de la guerra”, afirmó Zelenski, que explicó que había mantenido una reunión con el equipo negociador ucraniano antes del encuentro con los enviados de Trump. “Estamos preparados para el diálogo”, añadió.

Propuesta sobre la mesa

La visita a Kiev llega un día después de las conversaciones mantenidas en Moscú. Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, señaló que la delegación estadounidense presentó a Putin varias propuestas destinadas a buscar una solución al conflicto.

“Los representantes estadounidenses se prepararon a conciencia para este viaje”, sostuvo Ushakov.

Witkoff y Kushner llegaron el sábado a Moscú en un vuelo militar estadounidense para presentar la propuesta impulsada por la Administración Trump. Tras las conversaciones con las autoridades rusas, ambos se han desplazado ahora a Kiev para abordar el siguiente capítulo de los contactos diplomáticos.

El objetivo de Washington pasa por acercar las posiciones de Rusia y Ucrania y abrir el camino hacia un acuerdo que permita poner fin a una guerra que comenzó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.