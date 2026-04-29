Putin traslada a Trump su disposición para una tregua

El presidente ruso, Vladimir Putin, participa en una videoconferencia desde su despacho en el Kremlin.

El presidente ruso, Vladimir Putin, trasladó ayer a su homólogo estadounidense, Donald Trump, su disposición a declarar un alto el fuego en Ucrania con motivo de la victoria de la Unión Soviética frente a Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que cada año se conmemora el 9 de mayo.

“Vladimir Putin informó a su homólogo estadounidense de su disposición a declarar una tregua para las celebraciones del Día de la Victoria”, señaló el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, aludiendo a una conversación telefónica “cordial y franca” que ambos líderes mantuvieron durante la jornada. La conversación telefónica es la primera anunciada públicamente entre ambos desde el 9 de marzo.

El mandatario ruso hizo estas declaraciones alegando que el jefe de la Casa Blanca ya “valoró positivamente” el alto el fuego declarado unilateralmente en abril por Moscú y aceptado posteriormente por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en esa ocasión por la Pascua ortodoxa.

Con todo, Putin aseguró a Trump “que los objetivos de la operación militar se alcanzarán en cualquier caso”

Con todo, Putin aseguró a Trump “que los objetivos de la operación militar -denominación que Moscú otorga a la invasión de Ucrania- se alcanzarán en cualquier caso”. “Preferiríamos que esto fuera el resultado de un proceso de negociación, que requiere que Zelenski responda positivamente a las propuestas ya conocidas que se han presentado repetidamente, incluso por la parte estadounidense”, agregó el asesor del Kremlin, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.

"Conversión muy positiva"

El presidente estadounidense, por su parte, confirmó el contacto telefónico en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde dijo que tuvieron una “conversación muy positiva” en la que abordaron, sobre todo, la situación en Ucrania. “Creo que encontraremos una solución relativamente rápido, ojalá”, señaló.

“Una tregua breve está bien, porque está muriendo mucha gente”, dijo Trump, y añadió que “espero que alcancemos una solución muy pronto”, porque “se nota que quiere alcanzar una solución”.

El magnate indicó, asimismo, que ambos hablaron del conflicto en Irán y, preguntado por el papel de su par ruso en este sentido, aseguró que a Putin “le gustaría participar, si puede ayudar” a poner fin a la guerra. “Le dije que preferiría que estuviese involucrado en terminar la guerra con Ucrania. Para mí, eso sería lo más importante, porque vamos a lograrlo”, declaró.