La Reserva Federal mantiene sin cambios los tipos de interés a una semana de las elecciones en EEUU

Como era de esperar, la Reserva Federal de Estados Unidos ha tomado la decisión de no modificar los tipos de interés —que se mantienen en el rango objetivo del 3,75% y al 4%— tras la subida decidida en su anterior reunión y a falta de seis días para que se celebren las midterms, las elecciones de mitad de mandato.

De este modo, cumpliendo la previsión de los analistas, los guardianes del dólar han puesto en pausa la tasa de referencia, si bien se da por hecho que en la última reunión antes de que acabe el año volverán a apostar por su subida.

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En todo caso, la decisión de la Fed se ha tomado con diez votos a favor de mantener los tipos y con otros dos en contra, partidarios de aumentar en 25 puntos básicos el precio del dinero.

Entre los argumentos empleados para mantener el tipo sin cambios están el "sólido" crecimiento de la economía estadounidense y el buen desempeño del mercado laboral, así como el "estable" consumo interno a pesar de que la inflación "se mantiene elevada".

De hecho, la inflación de Estados Unidos subió tres décimas en septiembre, hasta el 3,7%, con el precio de la gasolina y otros productos energéticos disparados; mientras la creación de empleo se moderó, pasando de 133.000 nuevos puestos en agosto a solo 29.000.