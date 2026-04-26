Robos de vino o una cena entre balas: las escenas peculiares que dejó el último ataque a Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue víctima de un nuevo ataque con arma de fuego durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada este sábado en el hotel Hilton de Washington.

Este hecho dejó imágenes como la de JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, siendo evacuado antes que Donald Trump y en otra dirección. Esta situación se debe a que el servicio secreto tiene ordenado siempre desalojar al presidente y vicepresidente de Estados Unidos por separado para evitar que estén juntos en caso de un ataque.

Otras imágenes fueron las de Donald Trump escoltado por el servicio secreto mientras miembros de las fuerzas especiales creaban una pantalla de protección sobre la mesa donde se encontraba el presidente. O la de Cole Tomas Allen, tirador, sin camiseta y esposado boca abajo.

Pero esto dejó otras escenas más peculiares que a continuación te comentamos.

Espectáculo de ilusionismo

En el momento en el que comienza el tiroteo, Donald Trump y su mujer Melania Trump están presenciando un espectáculo de ilusionismo por parte de Oz Pearlman, uno de los mentalistas más reconocidos a nivel mundial.

Pocos segundos antes del ataque se puede observar a Melania Trump y otros miembros de la mesa presidencial quedar asombrados por el truco realizado por Pearlman al presidente de Estados Unidos y su mujer.

Periodistas aprovechando la situación para llenar su cava personal

Una de las imágenes más destacadas es la de algunas periodistas que asistieron a la cena tomando botellas de alcohol de las mesas al momento de ser desalojadas. Desde vino hasta espumosos fueron tomados por los periodistas antes de ser evacuados del salón donde se estaba llevando a cabo el evento.

Desesperación entre los camareros

A través de redes sociales algunos usuarios apuntan que algunas personas entraron en estado de shock ante el ataque. Pudieron escucharse gritos “no quiero morir aquí. No quiero morir en esta habitación”.

La tranquilidad de un asistente

Mientras muchos estaban en crisis y nerviosos se pudo ver a algunos asistentes en el lado opuesto.

Se puede apreciar a un hombre disfrutando tranquilamente de su comida mientras el salón del hotel Hilton está siendo desalojado por ejército y fuerzas especiales. En redes sociales algunos alabaron su tranquilidad.

Este hecho dejó muchas imágenes y muchos preguntas abiertas sobre la seguridad del presidente de los Estados Unidos que en su segundo mandato ha sufrido ya tres intentos de asesinato. Dos en actos públicos y otro en su domicilio en Boca Ratón.