Rusia advierte de que la participación europea en las negociaciones de paz con Ucrania podría hacer descarrilar los avances

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, saluda a Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales de Estados Unidos para misiones de paz, durante una reunión celebrada en el Kremlin de Moscú.

Rusia considera que incorporar a los países europeos a las conversaciones de paz sobre Ucrania podría poner en peligro los avances diplomáticos alcanzados hasta ahora. Así lo ha advertido el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, después de la última ronda de contactos entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, celebrada esta semana en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

El representante de Moscú ha asegurado que las reuniones han permitido avanzar en la búsqueda de una solución al conflicto, aunque ha rechazado ampliar la participación a los gobiernos europeos. A su juicio, las diferencias entre las posiciones de Europa y las de Washington son demasiado amplias y podrían hacer descarrilar las negociaciones.

Riabkov ha explicado que esta última ronda de contactos, desarrollada durante dos jornadas, ha estado centrada especialmente en el diseño de una arquitectura de seguridad para Europa y las regiones próximas al escenario de la guerra. El objetivo es establecer garantías que permitan verificar y hacer cumplir un eventual acuerdo de paz.

«Que hemos avanzado es indiscutible», ha afirmado el diplomático ruso, que también ha reconocido que todavía es pronto para hablar de una recuperación de la confianza entre las partes. No obstante, ha defendido que, si existe voluntad política, será posible construir una solución «viable y realista» que evite una escalada incontrolada.

Rusia cuestiona el papel de Europa en las negociaciones

Sobre la posible incorporación de representantes europeos, Riabkov ha señalado que estos países se sienten apartados de un proceso en el que reclaman participar. Sin embargo, considera que mantienen posiciones contrarias tanto a las propuestas de Moscú como a las planteadas por la Administración estadounidense.

Por este motivo, el viceministro ha advertido de que ampliar la mesa de negociación podría comprometer los resultados obtenidos hasta ahora. Moscú pretende evitar que se repitan anteriores intentos diplomáticos que, pese a haber estado cerca de alcanzar acuerdos, terminaron frustrándose.

El diplomático también ha destacado la participación del general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, cuya presencia ha aportado experiencia militar a la delegación de Washington. Asimismo, ha valorado la intervención de los representantes militares rusos.

Estados Unidos defiende que Europa esté presente

Las declaraciones de Riabkov contrastan con la postura trasladada por el enviado estadounidense Jared Kushner, quien aseguró que su delegación había comunicado al Kremlin la importancia de no cerrar un acuerdo de paz sin que los europeos estuvieran presentes en las conversaciones.

Kushner afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a intentarlo para rebajar la tensión y abordar las cuestiones pendientes con mayor calma.

Mientras continúan los contactos diplomáticos, la participación europea se perfila como uno de los puntos de desacuerdo en el proceso de negociación. Rusia defiende mantener el formato actual para preservar los avances, mientras Washington ha trasladado la necesidad de contar con los países europeos en cualquier eventual acuerdo.