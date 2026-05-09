Rusia y Ucrania se acusan de romper la tregua de tres días

Las autoridades de Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de haber roto el alto el fuego de tres días anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del Día de la Victoria, una fecha que conmemora el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

El Ministerio de Defensa de Rusia denunció ayer sábado que las fuerzas ucranianas habrían violado de forma generalizada la tregua en vigor desde hace unas horas, mediante ataques contra posiciones militares en territorio ruso. Moscú aseguró que está respondiendo a estas acciones en consecuencia.

Según el comunicado ruso, Ucrania habría lanzado ataques contra objetivos civiles y militares en varias regiones, entre ellas Tula, Kaluga, Smolensk, Oryol, Moscú, Voronezh, Rostov, Ryazan, Lipetsk, Bryansk, Bélgorod y Kursk, además de Crimea, territorio ocupado por Rusia desde 2014.

El Ministerio ruso afirmó que durante el periodo de alto el fuego se habrían registrado 1.173 ataques de artillería, sistemas de cohetes, morteros y tanques, así como 7.151 ataques con drones. En total, según Moscú, se habrían contabilizado 8.970 violaciones de la tregua en la denominada “zona de operaciones militares especiales”, expresión que Rusia utiliza para referirse a la guerra en Ucrania.

Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de que desde el inicio de la jornada se han registrado 51 ataques por parte de las fuerzas rusas, principalmente en zonas fronterizas del óblast de Sumi.

El parte ucraniano señala que las tropas rusas habrían abierto fuego en diez ocasiones durante los últimos días contra posiciones y asentamientos en los sectores de Slobozhanshchina y Kursk, además de ejecutar dos acciones de asalto en esas áreas.

El Gobierno de Ucrania, de su lado, también denunció ayer cuatro ataques en las direcciones de Liman, Zarichni, Yampol y Ozerni, así como bombardeos en múltiples localidades del este y sur del país, entre ellas Tijonivka, Kostiantinivka, Pleshchivka, Illinivka, Rusin Yar, Nove Zaporiyia, Ribne, Tsvitkove, Zaliznichni, Vozdvizhivka, Sviatopetrivka, Huliaipil y Charivne, entre otras.

Vladimir Putin apela al heroismo ruso frente a la OTAN

Vladimir Putin presidió el desfile del Día de la Victoria en Moscú, dedicado al triunfo soviético sobre la Alemania nazi, en una ceremonia que honró el “heroísmo del pueblo soviético” en la Segunda Guerra Mundial y lo vinculó a la actual ofensiva militar rusa. Afirmó Putin que los soldados que combaten en Ucrania se inspiran en aquella victoria ante fuerzas apoyadas por la OTAN.