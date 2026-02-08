Sanae Takaichi acaricia la "supermayoría" tras su victoria aplastante en las legislativas de Japón

Las primeras encuestas a pie de urna en las elecciones de este domingo en Japón conceden a la coalición liderada por la primera ministra, Sanae Takaichi, una ansiada “supermayoría” de dos tercios de los escaños de la Cámara de Representantes de la Dieta Nacional, el Parlamento del país.

A pesar de hacer frente a nuevas alianzas opositoras y a la pérdida de los apoyos del tradicional socio de gobierno, Komeito, Takaichi esperaba que su alta popularidad fuera suficiente para granjearle los apoyos necesarios que faciliten la puesta en marcha de una serie de medidas presupuestarias y militares; un envite que ha terminado, según las primeras cifras, en un éxito rotundo.

Así, los primeros sondeos publicados por la cadena pública NHK y los destacados diarios Asahi Shimbun y Yomiuri Shimbun conceden al Partido Liberal Democrático (PLD) que lidera Takaichi más de 300 escaños que, sumados a los 34 que obtendrá previsiblemente su socio menor, el antiguo Partido de la Restauración de Japón (PRJ), ahora Partido Innovación, rebasarán con creces los 310 asientos necesarios para lograr el dominio de dos terceras partes de la cámara.

En este escenario, la coalición liderada por Takaichi estaría capacitada para aprobar proyectos de ley en la cámara baja aunque fueran rechazados en la Cámara de Consejeros de Japón, y representaría un espaldarazo a sus planes para revisar el pacifista Artículo 9 de la Constitución, que han generado importantes recelos en la vecina China.

En cualquier caso, todas estas estimaciones reflejan una victoria aplastante de Takaichi, cuyo partido rebasa con creces los 198 escaños que mantenía antes de los comicios y por sí solo consigue la mayoría en la Cámara de Representantes.

La Alianza Reformista Centrista, la coalición opositora formada por el Partido Democrático Constitucional de Japón y Komeito, ha tenido un desempeño deficiente y es probable que pierda un número significativo de escaños de los 167 que tenía antes de las elecciones. “Debemos aceptar solemne y humildemente la opinión pública”, ha manifestado su co-líder, Yoshihiko Noda, quien tiene previsto dimitir junto a su compañero Tetsuo Saito.

Estos comicios han estado marcados también por una destacada participación en la votación anticipada: entre el 28 de enero y el 7 de febrero votaron 27 millones de personas, la mayor cifra registrada hasta la fecha, lo que representa el 26,10% del total del electorado.

En breves declaraciones a NHK, Takaichi no ha celebrado todavía su victoria, pero sí ha hablado como si la tuviera asumida: “No voy a cambiar mi gabinete”, ha indicado, una vez sea reinvestida el próximo 18 de febrero.

Takaichi ha mencionado además una posible reducción del impuesto al consumo, ya sea bajando el gravamen a los alimentos a cero o al 5%, o reduciendo el impuesto a todos los productos, e instó a crear un foro suprapartidista para acelerar el debate.

Felicitaciones de EEUU e Italia

En el plano internacional, Takaichi ya ha recibido la felicitación de Estados Unidos, dada la afinidad con el presidente Donald Trump. El embajador estadounidense en Japón, George Glass, habló de una “impresionante victoria” y expresó su deseo de reforzar la alianza bilateral.

También se sumó la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien destacó el “importante éxito” electoral y subrayó la amistad y asociación estratégica entre ambos países.