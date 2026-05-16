Siete heridos, cuatro de gravedad, tras un atropello múltiple en el centro de Módena, Italia

Un hombre de 30 años fue detenido en el centro de Módena (Italia) tras atropellar a una decena de peatones y agredir posteriormente con un arma blanca a otro transeúnte, según informó la Radiotelevisione Italiana (RAI).

El balance provisional es de siete personas heridas, algunas de ellas en estado grave. Una mujer se encuentra en situación crítica y podría perder ambas piernas tras quedar atrapada contra el escaparate del establecimiento, según fuentes citadas por la RAI. Los heridos más graves fueron trasladados a centros hospitalarios de Bolonia con ayuda de helicópteros de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16,30 horas en Via Emilia Centro, cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad perdió el control y embistió a varios peatones en una de las calles céntricas de la ciudad, llegando a chocar contra el escaparate de una tienda. Tras el atropello, el conductor se dio a la fuga a pie. Durante su huida, el individuo habría apuñalado a un transeúnte que intentó detenerlo antes de ser finalmente interceptado por varias personas y detenido por la policía.

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, desplazado al lugar de los hechos, ha agradecido la actuación de los ciudadanos que ayudaron a retener al sospechoso antes de la llegada de la policía. La investigación continúa abierta para esclarecer los motivos del suceso y determinar si el conductor actuó bajo los efectos de sustancias o de forma intencionada.