DETENIDO EL RESPONSABLE
Siete heridos, cuatro de gravedad, tras un atropello múltiple en el centro de Módena, Italia
DETENIDO EL RESPONSABLE
Un hombre de 30 años fue detenido en el centro de Módena (Italia) tras atropellar a una decena de peatones y agredir posteriormente con un arma blanca a otro transeúnte, según informó la Radiotelevisione Italiana (RAI).
El balance provisional es de siete personas heridas, algunas de ellas en estado grave. Una mujer se encuentra en situación crítica y podría perder ambas piernas tras quedar atrapada contra el escaparate del establecimiento, según fuentes citadas por la RAI. Los heridos más graves fueron trasladados a centros hospitalarios de Bolonia con ayuda de helicópteros de emergencia.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 16,30 horas en Via Emilia Centro, cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad perdió el control y embistió a varios peatones en una de las calles céntricas de la ciudad, llegando a chocar contra el escaparate de una tienda. Tras el atropello, el conductor se dio a la fuga a pie. Durante su huida, el individuo habría apuñalado a un transeúnte que intentó detenerlo antes de ser finalmente interceptado por varias personas y detenido por la policía.
El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, desplazado al lugar de los hechos, ha agradecido la actuación de los ciudadanos que ayudaron a retener al sospechoso antes de la llegada de la policía. La investigación continúa abierta para esclarecer los motivos del suceso y determinar si el conductor actuó bajo los efectos de sustancias o de forma intencionada.
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