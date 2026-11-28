La ciudadanía de Suiza acudirá este domingo 29 de noviembre a las urnas para decidir si el país prohíbe la venta y el uso de los fuegos artificiales especialmente ruidosos. La iniciativa popular, impulsada por colectivos de defensa de los animales y del medio ambiente, plantea limitar este tipo de pirotecnia por sus efectos sobre las mascotas, la fauna, el entorno y las personas.

La propuesta no supondría una prohibición completa de los fuegos artificiales. Las bengalas y las fuentes luminosas, entre otras alternativas más silenciosas, seguirían estando permitidas. Además, los cantones podrían autorizar excepciones para acontecimientos de relevancia suprarregional, como la celebración del Día Nacional de Suiza o la Nochevieja, dando prioridad a las opciones menos ruidosas.

El impacto de los fuegos artificiales en los animales

Uno de los principales argumentos de los promotores es el efecto que las explosiones tienen sobre los animales. Las organizaciones de protección animal sostienen que los estallidos repentinos pueden provocar miedo, pánico y desorientación, además de conductas de huida, estrés y lesiones.

El impacto afecta tanto a animales domésticos como perros y gatos como a animales de granja y fauna salvaje. Los defensores de la iniciativa señalan que algunos animales de compañía necesitan incluso medicación para afrontar los episodios de pirotecnia y que los caballos pueden reaccionar huyendo de forma descontrolada.

También preocupa la contaminación

La iniciativa también pone el foco en los efectos ambientales de los fuegos artificiales. Según los datos recogidos por la Oficina Federal de Policía, en Suiza se utilizan cada año entre 1.000 y 2.000 toneladas de fuegos artificiales, de las que aproximadamente tres cuartas partes corresponden a embalajes.

La Oficina Federal del Medio Ambiente estima que esta actividad genera entre 200 y 400 toneladas de partículas finas al año, lo que representa entre el 2% y el 3% de las emisiones anuales de partículas del país.

Estas partículas contienen metales procedentes de la pólvora y de los compuestos utilizados para generar los diferentes colores de las explosiones. Además de afectar a la calidad del aire, pueden depositarse en el agua y el suelo.

Los detractores defienden la tradición

Frente a la iniciativa, la Oficina Suiza de Coordinación de Fuegos Artificiales considera que la medida supondría una amenaza para una tradición vinculada a determinadas celebraciones. También algunos partidos y organizaciones empresariales rechazan la propuesta y advierten del riesgo de ampliar las restricciones sobre las actividades privadas.

El Partido Popular Suizo, el Partido del Centro y la Asociación Suiza de Comercio han hecho campaña contra la iniciativa y han defendido que las decisiones sobre el uso de fuegos artificiales continúen dependiendo de los cantones y municipios.

Una iniciativa que reunió más de 137.000 firmas

La propuesta fue presentada inicialmente en 2023 y consiguió más de 137.000 firmas, por encima del mínimo necesario para someter una iniciativa popular a votación. Tras fracasar un contraproyecto durante el verano, la cuestión llegará finalmente este domingo a las urnas.

Una primera encuesta de la Swiss Broadcasting Corporation publicada el 23 de octubre apuntaba a un 69% de apoyo a la prohibición entre los votantes consultados, aunque el resultado definitivo dependerá de la votación popular.