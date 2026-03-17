Terremoto de magnitud 6 sacude el este de Cuba en plena crisis eléctrica

Un terremoto de magnitud 5,8 en la escala de Richter ha sacudido durante la madrugada del lunes al martes el este de Cuba, según informó el Servicio Sismológico Nacional Cubano. El sismo se registró a 37 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo, con un epicentro a 20 kilómetros de profundidad, a las 00:28 hora local (05:28 en España peninsular y Baleares).

El movimiento sísmico se sintió en varias provincias del oriente cubano, incluyendo Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín, y hasta ahora no se han reportado daños graves ni víctimas. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó de una réplica de magnitud 4,7, ocurrida a 10 kilómetros de profundidad, lo que mantiene la alerta en la región.

El terremoto coincidió con un apagón masivo que afecta a gran parte de la isla, sumando tensión a una crisis energética que dura meses. Millones de personas se quedaron sin luz, telefonía ni internet, complicando la evaluación de posibles daños y dificultando la respuesta de las autoridades.

Expertos señalan que el este de Cuba se encuentra en una zona sísmica activa, donde interactúan las placas del Caribe y Norteamérica, aunque la mayoría de los movimientos suelen ser de baja intensidad. Las autoridades locales mantienen la vigilancia ante nuevas réplicas y continúan evaluando la situación sobre el terreno.