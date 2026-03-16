Cuba se queda sin luz tras la "desconexión total" de su sistema eléctrico

Cuba entera se ha quedado sin luz. Este lunes, en palabras de la empresa estatal de energía, "ocurrió una desconexión total" del sistema eléctrico que ha dejado a la isla al completo a oscuras.

Por el momento, la compañía pública no ha ofrecido más datos ni las causas del nuevo apagón, y únicamente ha apuntado que "comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento".

Después de tres meses sin que arribe un petrolero a la isla del Caribe, según confirmó la semana pasada el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, el país ha visto empeorar su ya maltrecha economía y amplificarse sus numerosos problemas.

Así, los apagones se repiten en un contexto de restricciones energéticas para toda la población, ante la imposibilidad de paliar la ausencia de petróleo con otras fuentes a pesar de los intentos del ejecutivo estatal de acelerar la instalación de renovables.

La decisión de Washington de amenazar con aranceles a cualquier país que enviase crudo a la isla ha dado la estocada al país caribeño, que sufre importantes limitaciones en sus servicios públicos mientras las empresas se ven obligadas a reducir o poner en suspenso su actividad.

En este contexto, el presidente ha anunciado ya contactos con Washington encaminados a buscar una salida al nivel de desabastecimiento que actualmente está padeciendo su población.

Por su parte, Trump repite casi cada semana que el país latinoamericano está "a punto de caer" —y con él, el régimen heredado del castrismo— debido al colapso de su economía.