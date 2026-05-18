Tiroteo en la mezquita más grande de San Diego deja al menos un muerto en Estados Unidos

Un coche de la Policía de Estados Unidos durante un operativo.

Un tiroteo registrado este lunes en el Centro Islámico de San Diego (Estados Unidos), la mezquita más grande del condado, ha dejado al menos un muerto y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo policial, según han informado las autoridades locales.

El líder del centro religioso ha señalado que un guardia de seguridad ha fallecido durante el ataque, aunque la Policía de San Diego aún no ha confirmado oficialmente la identidad de la víctima. Las autoridades sí han informado de que la “amenaza ha sido neutralizada” y que el atacante, del que no se ha facilitado identidad, ha sido abatido o detenido.

La Policía activó el aviso de tirador activo en la zona, que posteriormente pasó a situación controlada, aunque el operativo continúa en el lugar con numerosos recursos de seguridad. Imágenes difundidas muestran la evacuación de personas, incluidos menores, del recinto rodeado por un fuerte despliegue policial.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y el alcalde de San Diego, Todd Gloria, han sido informados de lo ocurrido y han pedido seguir las indicaciones de las autoridades mientras continúa la investigación.

El Centro Islámico de San Diego, ubicado en un barrio residencial, es también un espacio educativo y comunitario que acoge actividades religiosas, formativas y sociales para la población musulmana y la comunidad en general.